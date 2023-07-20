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Воздушные силы объяснили, в чем сложность уничтожения "Ониксов" оккупантов

Станислав ПогориловЧетверг, 20 июля 2023, 12:07
Воздушные силы объяснили, в чем сложность уничтожения Ониксов оккупантов
Фото: Wikipedia

Сложность обнаружения и уничтожения российских крылатых ракет "Оникс" связано с тем, что они летят на скорости более 3 тыс. км в час, а во время захода на цель ракета может лететь фактически 10 - 15 метров над водой.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на представителя Воздушных сил ВСУ Юрия Игната

Прямая речь Игната: "Ракеты "Оникс" предназначены для уничтожения плавсредств, кораблей. Летит она на скорости 2,6 Маха. Это более 3000 км в час, то есть скорость большая. На марше она может подниматься высоко для экономии горючего. Уже при заходе на цель ракета может лететь фактически 10 - 15 метров над водой, чтобы уничтожить корабль, и это, собственно, затрудняет ее обнаружение и сбивание средствами ПВО".

Детали: Однако, по его словам, помогают в борьбе с этим типом ракет средства РЭБ. "Поэтому видим, что не все ракеты долетают до целей", - сказал Игнат.

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Он отметил, что Украине нужно усиление именно южных регионов, портовых городов средствами против баллистики. По его словам, системы Patriot или SAMP/T могли бы обеспечить защиту этого региона.

Что предшествовало: Противовоздушная оборона уничтожила 18 воздушных целей из 38, которые российские оккупанты запустили по Украине ночью 20 июля. В частности, россияне выпустили 7 крылатых "Оникс" с берегового ракетного комплекса "Бастион" (Крым); 4 крылатые ракеты воздушного базирования Х-22 − пуски осуществлялись из восьми самолетов Ту-22МЗ (акватория Черного моря); 3 крылатые ракеты морского базирования "Калибр" предположительно с подводной лодки (акватория Черного моря); 5 крылатых ракет наземного базирования "Искандер-К" (Крым); 19 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131" с двух направлений − южного (Чауда, Крым) и северо-восточного (Курск).

Темы: ракетный ударПВОвойна
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