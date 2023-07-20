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В уряді розкритикували зернові погрози Польщі: питання економічного виживання

"Європейська правда", Станіслав ПогоріловЧетвер, 20 липня 2023, 13:20
В уряді розкритикували зернові погрози Польщі: питання економічного виживання
Ольга Стефанишина, фото: Getty Images

Віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина розкритикувала погрози польської влади закрити кордон для українського зерна, нагадавши, що світ опинився на порозі глобальної продовольчої кризи.

Джерело: Стефанишин у Twitter, повідомляє "Європейська правда"

Пряма мова: "Польські урядовці кажуть, що європейські кордони також будуть закриті для українського зерна. Демократія – це коли уряд діє як виконавча влада, а не як передвиборчий штаб".

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Деталі: Вона нагадала, що зараз Чорне море заблоковане для українського експорту, а Україна та світ знову опинилися на порозі глобальної продовольчої кризи.

Стефанішина закликала європейських партнерів працювати разом задля забезпечення світової продовольчої безпеки та "економічного виживання" України, що означає безперешкодний український експорт до ЄС.

"Також має бути передбачений механізм компенсації для українських фермерів, які продовжують працювати в полях, незважаючи на ризик для життя", – додала вона.

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Теми: зерноПольщаУкраїна
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