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В правительстве раскритиковали зерновые угрозы Польши: вопрос экономического выживания

"Европейская правда", Станислав ПогориловЧетверг, 20 июля 2023, 13:20
В правительстве раскритиковали зерновые угрозы Польши: вопрос экономического выживания
Ольга Стефанишина, фото: Getty Images

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина раскритиковала угрозы польских властей закрыть границу для украинского зерна, напомнив, что мир оказался на пороге глобального продовольственного кризиса.

Источник: Стефанишин в Twitter, сообщает "Европейская правда"

Прямая речь: "Польские чиновники говорят, что европейские границы также будут закрыты для украинского зерна. Демократия - это когда правительство действует как исполнительная власть, а не как предвыборный штаб".

Детали: Она напомнила, что сейчас Черное море заблокировано для украинского экспорта, а Украина и мир снова оказались на пороге глобального продовольственного кризиса.

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Стефанишина призвала европейских партнеров работать вместе для обеспечения мировой продовольственной безопасности и "экономического выживания" Украины, что означает беспрепятственный украинский экспорт в ЕС.

"Также должен быть предусмотрен механизм компенсации для украинских фермеров, которые продолжают работать в полях, несмотря на риск для жизни", – добавила она.

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • 17 июля РФ заявила об остановке действия "зернового соглашения" и пригрозила "рисками" сторонам, которые решатся на продолжение инициативы без участия РФ.
  • В то же время пять центральноевропейских членов Евросоюза – Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия – совместно обратились к ЕС с просьбой продлить запрет на импорт украинского зерна после 15 сентября.
  • А польский премьер Матеуш Моравецкий пригрозил не открывать границу с Украиной для зерновых продуктов после 15 сентября, если тогда истечет срок моратория Еврокомиссии на импорт украинского зерна.

Темы: зерноПольшаУкраина
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