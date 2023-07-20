В правительстве раскритиковали зерновые угрозы Польши: вопрос экономического выживания
Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина раскритиковала угрозы польских властей закрыть границу для украинского зерна, напомнив, что мир оказался на пороге глобального продовольственного кризиса.
Источник: Стефанишин в Twitter, сообщает "Европейская правда"
Прямая речь: "Польские чиновники говорят, что европейские границы также будут закрыты для украинского зерна. Демократия - это когда правительство действует как исполнительная власть, а не как предвыборный штаб".
Детали: Она напомнила, что сейчас Черное море заблокировано для украинского экспорта, а Украина и мир снова оказались на пороге глобального продовольственного кризиса.
Стефанишина призвала европейских партнеров работать вместе для обеспечения мировой продовольственной безопасности и "экономического выживания" Украины, что означает беспрепятственный украинский экспорт в ЕС.
"Также должен быть предусмотрен механизм компенсации для украинских фермеров, которые продолжают работать в полях, несмотря на риск для жизни", – добавила она.
Что предшествовало:
- 17 июля РФ заявила об остановке действия "зернового соглашения" и пригрозила "рисками" сторонам, которые решатся на продолжение инициативы без участия РФ.
- В то же время пять центральноевропейских членов Евросоюза – Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия – совместно обратились к ЕС с просьбой продлить запрет на импорт украинского зерна после 15 сентября.
- А польский премьер Матеуш Моравецкий пригрозил не открывать границу с Украиной для зерновых продуктов после 15 сентября, если тогда истечет срок моратория Еврокомиссии на импорт украинского зерна.