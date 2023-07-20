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Українські військові на півдні щодня просуваються на сотні метрів – Нацгвардія

Четвер, 20 липня 2023, 15:52
Українські військові на півдні щодня просуваються на сотні метрів – Нацгвардія
Фото: Military Media Center

Українські військові щодня здійснюють поступовий рух на декілька сотень метрів на південь та південний схід.

Джерело: Military Media Center, який наводить слова директора департаменту планування застосування Головного управління Національної гвардії України полковника Миколи Уршаловича

Пряма мова: "У надважких умовах замінованої місцевості та вогневого впливу ворога... наші штурмові групи за підтримки танків та артилерії продовжують поступовий рух на південь та південний схід, витісняючи окупантів з української землі. Наші солдати і офіцери буквально прогризають оборону ворога.

Щодня ми маємо просування на декілька сотень метрів".

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Передісторія:

  • Раніше командувач Сухопутних військ ЗСУ  Олександр Сирський заявив, що хоч контрнаступ і відбувається повільніше, ніж хотілось би, але все ж Сили оборони щоденно з боями просуваються вперед на відстань від 500 м до 1 км.

Теми: війнаНацгвардія
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