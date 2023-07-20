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Украинские военные на юге ежедневно продвигаются на сотни метров – Нацгвардия

Четверг, 20 июля 2023, 15:52
Украинские военные на юге ежедневно продвигаются на сотни метров – Нацгвардия
Фото: Military Media Center

Украинские военные ежедневно совершают постепенное движение на несколько сотен метров на юге и юго-востоке.

Источник: Military Media Center, который приводит слова директора департамента планирования применения Главного управления Национальной гвардии Украины полковника Николая Уршаловича

Прямая речь: "В сверхтяжелых условиях заминированной местности и огневого воздействия врага... наши штурмовые группы при поддержке танков и артиллерии продолжают постепенное движение на юге и юго-востоке, вытесняя оккупантов с украинской земли. Наши солдаты и офицеры практически прогрызают оборону неприятеля.

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Каждый день мы имеем продвижение на несколько сотен метров".

Предыстория:

  • Ранее командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил, что хоть контрнаступление и происходит медленнее, чем хотелось бы, но все же Силы обороны ежедневно с боями продвигаются вперед на расстояние от 500 м до 1 км.

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Темы: войнаНацгвардия
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