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Кулеба закликав ЄС терміново розширити шляхи для експорту зерна з України

"Європейська правда", Станіслав ПогоріловЧетвер, 20 липня 2023, 16:36
Кулеба закликав ЄС терміново розширити шляхи для експорту зерна з України
Дмитро Кулеба, фото: Getty Images

Європейський Союз повинен терміново розширити всі наявні шляхи для українського експорту зернових, будь-які обмеження транспортування зерна неприйнятні.

Джерело: заява глави МЗС Дмитра Кулеби на засіданні Ради міністрів закордонних справ ЄС 20 липня, передає "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу МЗС

Пряма мова: "За нинішніх умов необхідно відкрити всі двері замість того, щоб тримати деякі з них закритими".

Деталі: За словами Кулеби, у той час як Росія знищує "зернову ініціативу", завдає ударів по українських портах і намагається заробити гроші на зростаючих цінах на продовольство, Україна та ЄС мають докласти максимум зусиль для спрощення продовольчого експорту з України, зокрема максимально збільшивши пропускну спроможність альтернативних транспортних коридорів "Шляхи солідарності".

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Очільник МЗС наголосив, що всі альтернативні шляхи експорту українського зерна мають зараз працювати на повну потужність і розширюватися, а заяви про будь-які обмеження є неприйнятними. 

Він озвучив конкретні пропозиції України для підвищення пропускної спроможності транспортних коридорів, зокрема закликав спільно розвивати Дунайський кластер, а також Адріатичний та Балтійський транспортні коридори. 

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Теми: МЗСКулеба ДмитрозерноЄС
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