Кулеба призвал ЕС срочно расширить пути для экспорта зерна из Украины

Европейский Союз должен срочно расширить все имеющиеся пути для украинского экспорта зерновых, любые ограничения транспортировки зерна неприемлемы.

Источник: заявление главы МИД Дмитрия Кулебы на заседании Совета министров иностранных дел ЕС 20 июля, передает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу МИД

Прямая речь: "В нынешних условиях необходимо открыть все двери вместо того, чтобы держать некоторые из них закрытыми".

Реклама:

Детали: По словам Кулебы, в то время как Россия уничтожает "зерновую инициативу", наносит удары по украинским портам и пытается заработать деньги на растущих ценах на продовольствие, Украина и ЕС должны приложить максимум усилий для упрощения продовольственного экспорта из Украины, в частности максимально увеличив пропускную способность альтернативных транспортных коридоров "Пути солидарности".

Глава МИД подчеркнул, что все альтернативные пути экспорта украинского зерна должны сейчас работать на полную мощность и расширяться, а заявления о каких-либо ограничениях неприемлемы.

Он озвучил конкретные предложения Украины для повышения пропускной способности транспортных коридоров, в частности призвал совместно развивать Дунайский кластер, а также Адриатический и Балтийский транспортные коридоры.

ВИДЕО ДНЯ

Узнать больше:

Накануне польский премьер Матеуш Моравецкий пригрозил не открывать границу с Украиной для зерновых продуктов после 15 сентября.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина после срыва Черноморской зерновой инициативы раскритиковала угрозы польских властей закрыть границу для украинского зерна.

Узнать больше: Шантаж зерном: как Польша обостряет кризис в отношении украинского агроэкспорта