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Кулеба призвал ЕС срочно расширить пути для экспорта зерна из Украины

"Европейская правда", Станислав ПогориловЧетверг, 20 июля 2023, 16:36
Кулеба призвал ЕС срочно расширить пути для экспорта зерна из Украины
Дмитрий Кулеба, фото: Getty Images

Европейский Союз должен срочно расширить все имеющиеся пути для украинского экспорта зерновых, любые ограничения транспортировки зерна неприемлемы.

Источник: заявление главы МИД Дмитрия Кулебы на заседании Совета министров иностранных дел ЕС 20 июля, передает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу МИД

Прямая речь: "В нынешних условиях необходимо открыть все двери вместо того, чтобы держать некоторые из них закрытыми".

Детали: По словам Кулебы, в то время как Россия уничтожает "зерновую инициативу", наносит удары по украинским портам и пытается заработать деньги на растущих ценах на продовольствие, Украина и ЕС должны приложить максимум усилий для упрощения продовольственного экспорта из Украины, в частности максимально увеличив пропускную способность альтернативных транспортных коридоров "Пути солидарности".

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Глава МИД подчеркнул, что все альтернативные пути экспорта украинского зерна должны сейчас работать на полную мощность и расширяться, а заявления о каких-либо ограничениях неприемлемы.

Он озвучил конкретные предложения Украины для повышения пропускной способности транспортных коридоров, в частности призвал совместно развивать Дунайский кластер, а также Адриатический и Балтийский транспортные коридоры.

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Темы: МИДКулеба ДмитрийзерноЕС
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