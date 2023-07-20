Воїни Нацгвардії взяли в полон російського командира з Чечні

Бійці однієї зі штурмових груп Нацгвардії взяли в полон російського командира з Чечні.

Джерело: заступник директора департаменту планування із застосування ГУ Національної гвардії полковник Микола Уршалович під час брифінгу в Military Media Center, джерело УП

Пряма мова: "18 липня бійцями однієї зі штурмових груп 15 бригади оперативного призначення взято в полон командира роти 70 гвардійського мотострілецького полку, який дислокується в місті Шалі Чеченської Республіки…

Йому було надано медичну допомогу, після чого передано відповідним органам".

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Деталі: За словами Уршаловича, полонений військовослужбовець розповів про "низький морально-психологічний стан особового складу та його небажання вести бойові дії".

Додатково: За даними УП, командира взяли в полон на Запорізькому напрямку, де зараз тривають дуже активні бойові дії.