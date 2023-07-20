Воины Нацгвардии взяли в плен российского командира из Чечни

Бойцы одной из штурмовых групп Нацгвардии взяли в плен российского командира из Чечни.

Источник: заместитель директора департамента планирования по применению ГУ Национальной гвардии полковник Николай Уршалович во время брифинга в Military Media Center, источник УП

Прямая речь: "18 июля бойцами одной из штурмовых групп 15 бригады оперативного назначения взят в плен командир роты 70 гвардейского мотострелкового полка, который дислоцируется в городе Шали Чеченской Республики...

Ему была оказана медицинская помощь, после чего он был передан соответствующим органам".

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Детали: По словам Уршаловича, пленный военнослужащий рассказал о "низком морально-психологическом состоянии личного состава и его нежелании вести боевые действия".

Дополнительно: По данным УП, командира взяли в плен на Запорожском направлении, где сейчас идут очень активные боевые действия.