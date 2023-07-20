Росіяни влаштували дебош на курорті в Чорногорії: їх побили стільцями
У курортному селищі Чорногорії поблизу Будви Віті До працівники бару побили російського відвідувача.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Vijesti
Деталі: За попередньою інформацією, громадянин РФ ображав місцевих жителів і офіціантів, після чого сталася бійка.
Зазначається, що інцидент почався з того, що четверо росіян у стані алкогольного сп'яніння виїхали на набережну, де ледь не збили мотоцикліста.
За свідченням очевидців, перекривши своїм авто набережну, вони спочатку знесли туристичне агентство, а потім напали на офіціанта сусіднього ресторану, поранивши йому голову.
Згодом громадяни РФ застосували фізичну силу до власника закладу, після чого інші його співробітники намагалися перешкодити їм знести ще й ресторан.
Відео, яке потрапило в соцмережі, зняли, коли співробітники почали виганяти росіян і бити їх стільцями.