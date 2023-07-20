Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Росіяни влаштували дебош на курорті в Чорногорії: їх побили стільцями

"Європейська правда", Валентина РоманенкоЧетвер, 20 липня 2023, 17:30
Росіяни влаштували дебош на курорті в Чорногорії: їх побили стільцями
Віті До. ілюстративне фото з Вікіпедії

У курортному селищі Чорногорії поблизу Будви Віті До працівники бару побили російського відвідувача.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Vijesti

Деталі: За попередньою інформацією, громадянин РФ ображав місцевих жителів і офіціантів, після чого сталася бійка.

Реклама:

Зазначається, що інцидент почався з того, що четверо росіян у стані алкогольного сп'яніння виїхали на набережну, де ледь не збили мотоцикліста.

За свідченням очевидців, перекривши своїм авто набережну, вони спочатку знесли туристичне агентство, а потім напали на офіціанта сусіднього ресторану, поранивши йому голову.

Згодом громадяни РФ застосували фізичну силу до власника закладу, після чого інші його співробітники намагалися перешкодити їм знести ще й ресторан.

ВІДЕО ДНЯ

Відео, яке потрапило в соцмережі, зняли, коли співробітники почали виганяти росіян і бити їх стільцями.

Теми: ЧорногоріяРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відео (оновлено)Затримали головного військкома Рівненщини: є відео його знущань над підлеглим

Рада відправила у відставку міністра Ткаченка

оновленоУ Сеулі затримали українського дипломата через дебош в барі. Його повертають в Україну

Офіс президента заблокував виїзд за кордон нардепам і чиновникам – джерело

фотоПрезидента академії аграрних наук підозрюють у розтраті 150 тис. га землі — пройшли обшуки

фото, відеоЗеленський привітав липневих іменинників: Залужному подарував зброю, Сирському – картину

Усі новини...
Чорногорія
Новий президент Чорногорії пообіцяв продовжити підтримку України
На парламентських виборах у Чорногорії лідирує проєвропейський рух "Європа зараз"
Новообраний президент Чорногорії склав присягу, згадавши війну в Україні
Останні новини
14:08
Нацбанк вперше за понад рік знизив облікову ставку
14:01
ПЦУ затвердила перехід на новоюліанський календар
14:00
АМКУ оштрафував мережу АЗС Socar на понад 2 мільйони
13:56
відео (оновлено)Затримали головного військкома Рівненщини: є відео його знущань над підлеглим
13:49
Рада продовжила воєнний стан та мобілізацію
13:47
фотоХарлан здолала росіянку на ЧС-2023 з фехтування: та вимагала рукостискання, але не отримала
13:43
У Франції чотирьох осіб звинуватили в передачі РФ і Китаю промислових секретів
13:40
Генпрокурор Костін підтвердив, що США планують передати дані про воєнні злочини РФ у Гаагу
13:33
Рада відправила у відставку міністра Ткаченка
13:27
Прибутки Shell впали на 56% у другому кварталі через зниження цін на енергоносії
Усі новини...
Реклама: