Росіяни влаштували дебош на курорті в Чорногорії: їх побили стільцями

Віті До. ілюстративне фото з Вікіпедії

У курортному селищі Чорногорії поблизу Будви Віті До працівники бару побили російського відвідувача.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Vijesti

Деталі: За попередньою інформацією, громадянин РФ ображав місцевих жителів і офіціантів, після чого сталася бійка.

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Зазначається, що інцидент почався з того, що четверо росіян у стані алкогольного сп'яніння виїхали на набережну, де ледь не збили мотоцикліста.

За свідченням очевидців, перекривши своїм авто набережну, вони спочатку знесли туристичне агентство, а потім напали на офіціанта сусіднього ресторану, поранивши йому голову.

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Згодом громадяни РФ застосували фізичну силу до власника закладу, після чого інші його співробітники намагалися перешкодити їм знести ще й ресторан.

Відео, яке потрапило в соцмережі, зняли, коли співробітники почали виганяти росіян і бити їх стільцями.