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Россияне устроили дебош на курорте в Черногории: их избили стульями

"Европейская правда", Валентина РоманенкоЧетверг, 20 июля 2023, 17:30
Россияне устроили дебош на курорте в Черногории: их избили стульями
Рафаиловичи. иллюстративное фото из Википедии

В курортном поселке Черногории вблизи Будвы Рафаиловичах работники бара избили российского посетителя.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Vijesti

Детали: По предварительной информации, гражданин РФ оскорблял местных жителей и официантов, после чего произошла драка.

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Отмечается, что инцидент начался с того, что четверо россиян в состоянии алкогольного опьянения выехали на набережную, где едва не сбили мотоциклиста.

По свидетельству очевидцев, перекрыв своим авто набережную, они сначала снесли туристическое агентство, а затем напали на официанта соседнего ресторана, ранив ему голову.

ВИДЕО ДНЯ

Впоследствии граждане РФ применили физическую силу к владельцу заведения, после чего другие его сотрудники пытались помешать им снести еще и ресторан.

Видео, которое попало в соцсети, сняли, когда сотрудники начали выгонять россиян и бить их стульями.

Темы: ЧерногорияРосcия
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