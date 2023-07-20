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У колишньому храмі УПЦ МП знайшли 2 мільйони готівки "заощаджень" митрополита

Валентина РоманенкоЧетвер, 20 липня 2023, 17:47
У колишньому храмі УПЦ МП знайшли 2 мільйони готівки заощаджень митрополита
фото - "Суспільне"

У сховку в Свято-Покровському соборі Хмельницького, який на у квітні 2023 року перейшов від УПЦ МП до Православної церкви України, виявили майже 2 мільйони гривень.

Джерело: депутат Хмельницької міської ради Віталій Підгайчук у Facebook, "Суспільне Хмельницький"

Деталі: В сховку в Свято-Покровському соборі міста Хмельницький представники ревізійної комісії виявили майже два мільйони гривень, які, ймовірно, належать екскеруючому Хмельницькою єпархією, митрополиту Антонію.

Як розповів журналістам адвокат митрополита Роман Косюк, ці кошти — нібито особисті заощадження Антонія за 30 років служби.

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Мовляв, раніше він їх не забирав через "рейдерське захоплення" храму й боявся, що його пограбують.

Повідомляється, що на місце події приїхали працівники поліції.

Теми: УПЦ МПХмельниччина
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