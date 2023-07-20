Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В бывшем храме УПЦ МП нашли 2 миллиона наличных "сбережений" митрополита

Валентина РоманенкоЧетверг, 20 июля 2023, 17:47
В бывшем храме УПЦ МП нашли 2 миллиона наличных сбережений митрополита
фото - "Суспільне"

В тайнике в Свято-Покровском соборе Хмельницкого, который в апреле 2023 года перешел от УПЦ МП к Православной церкви Украины, обнаружили почти 2 миллиона гривен.

Источник: депутат Хмельницкого городского совета Виталий Подгайчук в Facebook, "Суспільне Хмельницький"

Детали: В тайнике в Свято-Покровском соборе города Хмельницкий представители ревизионной комиссии обнаружили почти два миллиона гривен, которые, вероятно, принадлежат экс-руководителю Хмельницкой епархии, митрополиту Антонию.

Реклама:

Как рассказал журналистам адвокат митрополита Роман Косюк, эти средства - якобы личные сбережения Антония за 30 лет службы.

 

Мол, раньше он их не забирал из-за "рейдерского захвата" храма и боялся, что его ограбят.

Сообщается, что на место происшествия приехали сотрудники полиции.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: УПЦ МПХмельнитчина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
УПЦ МП
В Киеве женщине, которая ждала Россию и отстаивала УПЦ МП в лавре, объявили подозрение
Собор УПЦ МП в Каневе хотят передать государству
У Митрополита Павла диагностировали острый инфаркт – адвокат
Последние новости
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
23:25
Обвиняемые по делам Майдана экс-министр МВД Захарченко и беркутовец Собина выступили в ООН
Все новости...
Реклама: