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В бывшем храме УПЦ МП нашли 2 миллиона наличных "сбережений" митрополита

Валентина РоманенкоЧетверг, 20 июля 2023, 17:47
В бывшем храме УПЦ МП нашли 2 миллиона наличных сбережений митрополита
фото - "Суспільне"

В тайнике в Свято-Покровском соборе Хмельницкого, который в апреле 2023 года перешел от УПЦ МП к Православной церкви Украины, обнаружили почти 2 миллиона гривен.

Источник: депутат Хмельницкого городского совета Виталий Подгайчук в Facebook, "Суспільне Хмельницький"

Детали: В тайнике в Свято-Покровском соборе города Хмельницкий представители ревизионной комиссии обнаружили почти два миллиона гривен, которые, вероятно, принадлежат экс-руководителю Хмельницкой епархии, митрополиту Антонию.

Как рассказал журналистам адвокат митрополита Роман Косюк, эти средства - якобы личные сбережения Антония за 30 лет службы.

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Мол, раньше он их не забирал из-за "рейдерского захвата" храма и боялся, что его ограбят.

Сообщается, что на место происшествия приехали сотрудники полиции.

Темы: УПЦ МПХмельнитчина
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