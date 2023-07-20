За допомогу Росії США запровадили санкції проти компаній із Киргизстану

Міністерство фінансів США 20 липня оголосило про санкції проти кількох киргизьких компаній, які допомагають Росії обходити запроваджені західними країнами обмеження та отримувати товари й технології подвійного призначення.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на повідомлення американського Мінфіну

Деталі: Зазначається, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну підприємства, що базуються в Киргизстані, часто експортують до Росії електронні компоненти та інші технології, частину з яких отримували й підприємства російського оборонного сектора.

У зв’язку з цим США наклали санкції на зареєстровану в Киргизстані компанію RM Design and Development (RMDD), створену в березні 2022 року, яка є "активним постачальником товарів подвійного призначення до Росії".

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RMDD відправила сотні партій товарів, зокрема напівпровідникові прилади, електронні інтегральні схеми та конденсатори, декільком російським компаніям – їх США також додали до санкційного переліку.

Також обмеження запроваджені проти киргизьких GTME Tekhnologii та Cargoline, створених у червні й березні 2022 року, які за тією ж схемою – через перепродаж російським компаніям – допомагали Москві отримувати товари подвійного призначення.

Що передувало: Як повідомлялось загальний обсяг експорту Киргизстану до Росії стрімко зріс у 2022 році, збільшившись на 250% порівняно з попереднім роком, до вторгнення в Україну. Деякі товари, такі як оптичні приціли, Киргизстан ніколи не експортував до Росії.

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Російські фірми, які отримували товари з Киргизстану, в більшості випадків були відомими постачальниками оборонної промисловості РФ.