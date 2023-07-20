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За допомогу Росії США запровадили санкції проти компаній із Киргизстану

"Європейська правда", Валентина РоманенкоЧетвер, 20 липня 2023, 18:30

Міністерство фінансів США 20 липня оголосило про санкції проти кількох киргизьких компаній, які допомагають Росії обходити запроваджені західними країнами обмеження та отримувати товари й технології подвійного призначення.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на повідомлення американського Мінфіну

Деталі: Зазначається, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну підприємства, що базуються в Киргизстані, часто експортують до Росії електронні компоненти та інші технології, частину з яких отримували й підприємства російського оборонного сектора.

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У зв’язку з цим США наклали санкції на зареєстровану в Киргизстані компанію RM Design and Development (RMDD), створену в березні 2022 року, яка є "активним постачальником товарів подвійного призначення до Росії".

RMDD відправила сотні партій товарів, зокрема напівпровідникові прилади, електронні інтегральні схеми та конденсатори, декільком російським компаніям – їх США також додали до санкційного переліку.

Також обмеження запроваджені проти киргизьких GTME Tekhnologii та Cargoline, створених у червні й березні 2022 року, які за тією ж схемою – через перепродаж російським компаніям – допомагали Москві отримувати товари подвійного призначення.

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Що передувало: Як повідомлялось загальний обсяг експорту Киргизстану до Росії стрімко зріс у 2022 році, збільшившись на 250% порівняно з попереднім роком, до вторгнення в Україну. Деякі товари, такі як оптичні приціли, Киргизстан ніколи не експортував до Росії.

Російські фірми, які отримували товари з Киргизстану, в більшості випадків були відомими постачальниками оборонної промисловості РФ.

Теми: санкціїСШАКиргизстанРосія
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