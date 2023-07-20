Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

За допомогу Росії США запровадили санкції проти компаній із Киргизстану

"Європейська правда", Валентина РоманенкоЧетвер, 20 липня 2023, 18:30

Міністерство фінансів США 20 липня оголосило про санкції проти кількох киргизьких компаній, які допомагають Росії обходити запроваджені західними країнами обмеження та отримувати товари й технології подвійного призначення.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на повідомлення американського Мінфіну

Деталі: Зазначається, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну підприємства, що базуються в Киргизстані, часто експортують до Росії електронні компоненти та інші технології, частину з яких отримували й підприємства російського оборонного сектора.

У зв’язку з цим США наклали санкції на зареєстровану в Киргизстані компанію RM Design and Development (RMDD), створену в березні 2022 року, яка є "активним постачальником товарів подвійного призначення до Росії".

Реклама:

RMDD відправила сотні партій товарів, зокрема напівпровідникові прилади, електронні інтегральні схеми та конденсатори, декільком російським компаніям – їх США також додали до санкційного переліку.

Також обмеження запроваджені проти киргизьких GTME Tekhnologii та Cargoline, створених у червні й березні 2022 року, які за тією ж схемою – через перепродаж російським компаніям – допомагали Москві отримувати товари подвійного призначення.

Що передувало: Як повідомлялось загальний обсяг експорту Киргизстану до Росії стрімко зріс у 2022 році, збільшившись на 250% порівняно з попереднім роком, до вторгнення в Україну. Деякі товари, такі як оптичні приціли, Киргизстан ніколи не експортував до Росії.

ВІДЕО ДНЯ

Російські фірми, які отримували товари з Киргизстану, в більшості випадків були відомими постачальниками оборонної промисловості РФ.

Теми: санкціїСШАКиргизстанРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоЩе одного "слугу" знайшли за кордоном: на острові в Середземному морі

фото, відеоОкупанти поцілили в багатоповерхівку та будівлю СБУ у Дніпрі

оновленоНАЗК вважає, що Тимошенко зловживав повноваженнями. Той грозить судом 

документХарлан отримала автоматичну кваліфікацію на Олімпіаду

Мінкульт тимчасово очолить Ростислав Карандєєв: що про нього відомо

Зеленський ветував закон про виділення пів мільярда на будівництво музею Голодомору

Усі новини...
санкції
Після прохання Бренсона Британія зняла санкції з російського олігарха Тінькова
Британія ввела санкції проти "ПВК Вагнер" за злочини в Африці
Євросоюз продовжив санкції проти Росії на шість місяців
Останні новини
03:47
Окупанти планують теракти проти власного населення у Брянській області – ЦНС
03:10
ЗСУ скоро будуть у Криму – Буданов
02:27
Обстріли Сумщини: за добу – 85 "прильотів"
01:59
відеоПутін заявив, що РФ вивела армію з-під Києва, бо її "просили"
01:10
оновлено від 23:47Окупанти перекривали рух авто по Кримському мосту
00:55
Втрати ворога на Таврійському напрямку за добу склали понад 2 роти – Тарнавський
00:25
"Нейтральний статус України" має принципове значення для РФ – Путін
23:59
КолонкаISW: Тривала ініціатива України на полі бою – це можливість використовувати слабкість Кремля
23:54
фотоМер норвезького міста проїхався до України на велосипеді й зібрав 540 тисяч гривень для ЗСУ
23:41
фотоВ Італії представили чотири марки на підтримку України
Усі новини...
Реклама: