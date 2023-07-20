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За помощь России США ввели санкции против компаний из Кыргызстана 

"Европейская правда", Валентина РоманенкоЧетверг, 20 июля 2023, 18:30

Министерство финансов США 20 июля объявило о санкциях против нескольких киргизских компаний, которые помогают России обходить введенные западными странами ограничения и получать товары и технологии двойного назначения.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение американского Минфина

Детали: Отмечается, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину предприятия, базирующиеся в Кыргызстане, часто экспортируют в Россию электронные компоненты и другие технологии, часть из которых получали и предприятия российского оборонного сектора.

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В связи с этим США наложили санкции на зарегистрированную в Кыргызстане компанию RM Design and Development (RMDD), созданную в марте 2022 года, которая является "активным поставщиком товаров двойного назначения в Россию".

RMDD отправила сотни партий товаров, в том числе полупроводниковые приборы, электронные интегральные схемы и конденсаторы, нескольким российским компаниям - их США также добавили в санкционный перечень.

Также ограничения введены против киргизских GTME Tekhnologii и Cargoline, созданных в июне и марте 2022 года, которые по той же схеме - через перепродажу российским компаниям - помогали Москве получать товары двойного назначения.

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Что предшествовало: Как сообщалось, общий объем экспорта Кыргызстана в Россию стремительно вырос в 2022 году, увеличившись на 250% по сравнению с предыдущим годом, до вторжения в Украину. Некоторые товары, такие как оптические прицелы, Кыргызстан никогда не экспортировал в Россию.

Российские фирмы, которые получали товары из Кыргызстана, в большинстве случаев были известными поставщиками оборонной промышленности РФ.

Темы: санкцииСШАКыргызстанРосcия
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