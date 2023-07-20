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Санкції проти топ-посадовців РФ і двох посіпак Пригожина запровадили США

Валентина РоманенкоЧетвер, 20 липня 2023, 18:47
Санкції проти топ-посадовців РФ і двох посіпак Пригожина запровадили США
фото GETTY IMAGES

Державний департамент США оголосив про запровадження санкцій проти низки високопосадовців РФ, щоб покласти відповідальність на тих росіян, які сприяють незаконній війні проти України.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на повідомлення Держдепу

Деталі: До санкційного списку увійшли росіяни, які діють в інтересах РФ на тимчасово окупованих територіях України та намагаються допомогти закріпити там окупаційний режим.

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Йдеться зокрема про Олексія Кудріна, радника з корпоративного розвитку російської компанії "Яндекс", тісно пов'язаного з Володимиром Путіним, та Павла Мариничева, гендиректора ПАТ "Алроса" – алмазодобувної компанії, мажоритарним акціонером якої є РФ.

Також у санкційному списку – заступники міністра економіки РФ Ілля Торосов та Олексій Херсонцев; заступник міністра промисловості й торгівлі Василь Осьмаков; заступники міністра енергетики Павло Сніккарс і Павло Сорокін; заступник міністра фінансів Леонід Горнін; перший заступник директора Федеральної служби безпеки РФ Сергій Корольов і губернатор Смоленської області Василь Анохін.

Окремо Держдеп США наклав санкції на росіянина Валерія Чекалова й громадянина Північної Кореї Йонг Хьок Ріма – вони пов'язані з ватажком "Вагнера" Євгеном Пригожиним і допомагали з постачанням боєприпасів для терористів на територію України.

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Теми: санкціїСШАРосія
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