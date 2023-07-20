Санкції проти топ-посадовців РФ і двох посіпак Пригожина запровадили США

Державний департамент США оголосив про запровадження санкцій проти низки високопосадовців РФ, щоб покласти відповідальність на тих росіян, які сприяють незаконній війні проти України.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на повідомлення Держдепу

Деталі: До санкційного списку увійшли росіяни, які діють в інтересах РФ на тимчасово окупованих територіях України та намагаються допомогти закріпити там окупаційний режим.

Йдеться зокрема про Олексія Кудріна, радника з корпоративного розвитку російської компанії "Яндекс", тісно пов'язаного з Володимиром Путіним, та Павла Мариничева, гендиректора ПАТ "Алроса" – алмазодобувної компанії, мажоритарним акціонером якої є РФ.

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Також у санкційному списку – заступники міністра економіки РФ Ілля Торосов та Олексій Херсонцев; заступник міністра промисловості й торгівлі Василь Осьмаков; заступники міністра енергетики Павло Сніккарс і Павло Сорокін; заступник міністра фінансів Леонід Горнін; перший заступник директора Федеральної служби безпеки РФ Сергій Корольов і губернатор Смоленської області Василь Анохін.

Окремо Держдеп США наклав санкції на росіянина Валерія Чекалова й громадянина Північної Кореї Йонг Хьок Ріма – вони пов'язані з ватажком "Вагнера" Євгеном Пригожиним і допомагали з постачанням боєприпасів для терористів на територію України.