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Санкции против топ-чиновников РФ и двух приспешников Пригожина ввели США

Валентина РоманенкоЧетверг, 20 июля 2023, 18:47
Санкции против топ-чиновников РФ и двух приспешников Пригожина ввели США
фото GETTY IMAGES

Государственный департамент США объявил о введении санкций против ряда высокопоставленных чиновников РФ, чтобы возложить ответственность на тех россиян, которые способствуют незаконной войне против Украины.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Госдепа

Детали: В санкционный список вошли россияне, которые действуют в интересах РФ на временно оккупированных территориях Украины и пытаются помочь закрепить там оккупационный режим.

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Речь идет в частности об Алексее Кудрине, советнике по корпоративному развитию российской компании "Яндекс", тесно связанном с Владимиром Путиным, и Павле Мариничеве, гендиректоре ПАО "Алроса" - алмазодобывающей компании, мажоритарным акционером которой является РФ.

Также в санкционном списке - заместители министра экономики РФ Илья Торосов и Алексей Херсонцев; заместитель министра промышленности и торговли Василий Осьмаков; заместители министра энергетики Павел Сниккарс и Павел Сорокин; заместитель министра финансов Леонид Горнин; первый заместитель директора Федеральной службы безопасности РФ Сергей Королев и губернатор Смоленской области Василий Анохин.

Отдельно Госдеп США наложил санкции на россиянина Валерия Чекалова и гражданина Северной Кореи Йонг Хёк Рима - они связаны с главарем "Вагнера" Евгением Пригожиным и помогали с поставками боеприпасов для террористов на территорию Украины.

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Темы: санкцииСШАРосcия
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