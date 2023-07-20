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Окупанти безуспішно намагалися повернути втрачені позиції поблизу Приютного – зведення

Олександр ШумілінЧетвер, 20 липня 2023, 19:11
Окупанти безуспішно намагалися повернути втрачені позиції поблизу Приютного – зведення
Фото: Генштаб

Російські окупанти від початку доби 20 липня безуспішно намагалися відновити втрачені позиції у районі північніше Приютного Запорізької області.

Джерело: зведення Генштабу

Дослівно: "(Ворог - ред.) здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення у районі північніше Приютного Запорізької області. Ворог завдав авіаційного удару в районі П’ятихаток Запорізької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 25 населених пунктів".

 
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Деталі: В Генштабі також повідомляють, що противник надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, де протягом доби відбулось 20 бойових зіткнень.

Українські бійці, зокрема, відбили атаки ворога на Куп’янському, Бахмутському і Мар’їнському напрямку.

Теми: Генштабвійна
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