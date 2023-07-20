Окупанти безуспішно намагалися повернути втрачені позиції поблизу Приютного – зведення

Російські окупанти від початку доби 20 липня безуспішно намагалися відновити втрачені позиції у районі північніше Приютного Запорізької області.

Джерело: зведення Генштабу

Дослівно: "(Ворог - ред.) здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення у районі північніше Приютного Запорізької області. Ворог завдав авіаційного удару в районі П’ятихаток Запорізької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 25 населених пунктів".

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Деталі: В Генштабі також повідомляють, що противник надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, де протягом доби відбулось 20 бойових зіткнень.

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Українські бійці, зокрема, відбили атаки ворога на Куп’янському, Бахмутському і Мар’їнському напрямку.