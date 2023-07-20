Оккупанты безуспешно пытались вернуть утраченные позиции вблизи Приютного – сводка

Российские оккупанты с начала суток 20 июля безуспешно пытались восстановить утраченные позиции в районе севернее Приютного Запорожской области.

Источник: сводка Генштаба

Дословно: "(Враг – ред.) сделал безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе севернее Приютного Запорожской области. Враг нанес авиационный удар в районе Пятихаток Запорожской области. Артиллерийские обстрелы подверглись более 25 населенных пунктов".

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Детали: В Генштабе также сообщают, что противник в дальнейшем сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, где в течение суток произошло 20 боевых столкновений.

Украинские бойцы, в частности, отразили атаки врага на Купянском, Бахмутском и Марьинском направлении.