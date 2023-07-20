Ткаченко вважає доречною добудову музею Голодомору під час війни – питає, чому ні

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко вважає доречним витратити під час війни понад 500 мільйонів гривень на завершення будівництва Національного музею Голодомору-геноциду українського народу.

Джерело: Олександр Ткаченко в ефірі "Радіо Свобода"

Пряма мова: "Так. Тому що цього року 90-а річниця Голодомору. Українська держава просить інші держави визнавати Голодомор геноцидом. Це будівництво розпочалося багато років тому. І не запитання до нас зараз, чому воно не було завершене раніше.

Це фактично останній транш коштів, який потрібен для того, щоб завершити будівництво фактично єдиного повноцінного музею Голодомору у світі.

Тому я вважаю так, що такі речі, які говорять про ті страждання, які завдавалися українському народу упродовж десятиліть з боку Москви, мають знайти своє відображення в музеї.

Якщо хтось говорить про те, що музей не потрібно будувати під час війни, хай наведуть аргументи, крім того, що потрібно витрачати кошти на відновлення. Вони є. Відновлення триває. Так само потрібно витрачати кошти".

Деталі: За словами міністра, експозиція, яка буде в музеї, буде створюватися за кошти донорів.

І музей буде працювати, запевняє він.

Ткаченко вважає, що музей Голодомору після перемоги України буде одним із найбільш цікавих об’єктів "для того, щоб світ у тому числі дізнався, через що і чому росіяни розпочали проти нас війну, яка насправді триває багато-багато років".

Передісторя:

13 липня Верховна Рада підтримала надання фінансування на завершення будівництва Національного музею Голодомору-геноциду (законопроєкт №3473).

Це збурило суспільство, як і ідея зараз міняти на щиті Батьківщини-Матері герб СРСР на герб України. Багато хто закликав владу вкладати кошти лише в перемогу й життєво необхідні сфери, відновлення пошкодженої інфраструктури, медицину й освіту – але не в музеї, пам’ятники, пішохідні мости й перекладання бруківки, без яких можна обійтися, поки триває війна.

Виконувачка обов’язків директорки музею Голодомору Леся Гасиджак зазначила, що це не додаткове чи понаднормове фінансування, а виключно та сума, якої бракувало для завершення зведення цілісного меморіального комплексу.

Розпочате у 2008 році будівництво Меморіального комплексу пам’яті жертв Голодомору закінчено не було. У 2009 році збудували лише першу чергу. Будівництво ІІ черги музею розпочали у 2017 році, його планують завершити у 2023 році.

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