Ткаченко считает уместным достраивать музей Голодомора во время войны – спрашивает, почему нет

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко считает уместным потратить во время войны более 500 миллионов гривен на завершение строительства Национального музея Голодомора-геноцида украинского народа.

Источник: Александр Ткаченко в эфире "Радио Свобода"

Прямая речь: "Да. Потому что в этом году 90-я годовщина Голодомора. Украинское государство просит другие государства признавать Голодомор геноцидом. Это строительство началось много лет назад. И не вопрос к нам сейчас, почему оно не было завершено раньше.

Это фактически последний транш средств, который нужен для того, чтобы завершить строительство фактически единственного полноценного музея Голодомора в мире.

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Поэтому я считаю, что такие вещи, которые говорят о тех страданиях, которые наносились украинскому народу на протяжении десятилетий со стороны Москвы, должны найти свое отражение в музее.

Если кто-то говорит о том, что музей не нужно строить во время войны, пусть приведут аргументы, кроме того, что нужно тратить средства на восстановление. Они есть. Восстановление продолжается. Так же нужно тратить средства".

Детали: По словам министра, экспозиция, которая будет в музее, будет создаваться за счет доноров.

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И музей будет работать, заверил он.

Ткаченко считает, что музей Голодомора после победы Украины будет одним из самых интересных объектов "для того, чтобы мир в том числе узнал, из-за чего и почему россияне начали против нас войну, которая на самом деле продолжается много-много лет".

Предыстория:

13 июля Верховная Рада поддержала предоставление финансирования на завершение строительства Национального музея Голодомора-геноцида (законопроект №3473).

Это возмутило общество, как и идея сейчас менять на щите Родины-матери герб СССР на герб Украины. Многие призвали власти вкладывать средства только в победу и жизненно необходимые сферы, восстановление поврежденной инфраструктуры, медицину и образование – но не в музеи, памятники, пешеходные мосты и перекладывание брусчатки, без которых можно обойтись, пока идет война.

Исполняющая обязанности директора музея Голодомора Леся Гасиджак отметила, что это не дополнительное или сверхурочное финансирование, а исключительно та сумма, которой не хватало для завершения возведения целостного мемориального комплекса.

Начатое в 2008 году строительство Мемориального комплекса памяти жертв Голодомора закончено не было. В 2009 году построили только первую очередь. Строительство II очереди музея начали в 2017 году, его планируют завершить в 2023 году.

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