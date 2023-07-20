США продовжують шукати спосіб, як доставити українське зерно світу – посол

США продовжють шукати способи постачання українського зерна в контексті того, що Росія загрожує постачанню продовольства.

Джерело: посол США в Україні Бріджит Брінк в Twitter, цитує "Європейська правда"

Пряма мова: "Сполучені Штати щойно оголосили про надання більшої підтримки українській протиповітряній обороні, щоб допомогти Україні захистити себе, і поки Росія загрожує глобальному постачанню продовольства, ми продовжуватимемо шукати рішення, як доставити українське зерно у світ".

Деталі: Брінк зазначила, що нові обурливі атаки на Миколаїв та, вже третю ніч поспіль, на Одесу, її порт та зернову інфраструктуру продовжують жорстокість Росії щодо українців та повну зневагу до людей у всьому світі, які залежать від продовольства, що постачається через Одесу.

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Що передувало: Росія 17 липня заявила про зупинку дії "зернової угоди" і пригрозила "ризиками" сторонам, які зважаться на продовження ініціативи без участі РФ.

Глава МЗС Дмитро Кулеба вважає, що повне припинення російської морської блокади українських портів стане можливим тоді, коли Україна отримає перші ескадрильї F-16.

Раніше три десятки депутатів Європейського парламенту долучились до заклику якнайшвидше передати Україні винищувачі четвертого покоління F-16, навчання на яких українські льотчики мають розпочати у серпні.