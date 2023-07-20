Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

США продолжают искать способ, как доставить украинское зерно миру – посол

"Европейская правда", Валентина РоманенкоЧетверг, 20 июля 2023, 20:55
США продолжают искать способ, как доставить украинское зерно миру – посол
Бриджит Бринк. фото из ее Twitter

США продолжают искать способы поставки украинского зерна в контексте того, что Россия угрожает поставкам продовольствия.

Источник: посол США в Украине Бриджит Бринк в Twitter, цитирует "Европейская правда"

Прямая речь: "Соединенные Штаты только что объявили о предоставлении большей поддержки украинской противовоздушной обороне, чтобы помочь Украине защитить себя, и пока Россия угрожает глобальным поставкам продовольствия, мы будем продолжать искать решения, как доставить украинское зерно в мир".

Детали: Бринк отметила, что новые возмутительные атаки на Николаев и, уже третью ночь подряд, на Одессу, ее порт и зерновую инфраструктуру продолжают жестокость России в отношении украинцев и полное пренебрежение к людям во всем мире, которые зависят от продовольствия, поставляемого через Одессу.

Реклама:

Что предшествовало: Россия 17 июля заявила об остановке действия "зерновой сделки" и пригрозила "рисками" сторонам, которые решатся на продолжение инициативы без участия РФ.

Глава МИД Дмитрий Кулеба считает, что полное прекращение российской морской блокады украинских портов станет возможным тогда, когда Украина получит первые эскадрильи F-16.

Ранее три десятка депутатов Европейского парламента присоединились к призыву как можно быстрее передать Украине истребители четвертого поколения F-16, обучение на которых украинские летчики должны начать в августе.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: зерноСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоЕще одного "слугу" нашли за границей: на острове в Средиземном море

фото, видеоОккупанты попали в многоэтажку и здание СБУ в Днепре

обновленоНАПК считает, что Тимошенко злоупотреблял полномочиями. Тот грозит судом

документХарлан получила автоматическую квалификацию на Олимпиаду

Минкульт временно возглавит Ростислав Карандеев: что о нем известно

Президент ветировал закон о выделении полумиллиарда на строительство музея Голодомора

Все новости...
зерно
Украина заручилась поддержкой Пакистана по сохранению "зернового коридора"
Кулеба призвал ЕС срочно расширить пути для экспорта зерна из Украины
В правительстве раскритиковали зерновые угрозы Польши: вопрос экономического выживания
Последние новости
04:08
Российские ракеты угрожают Запорожской и Днепропетровской областям – Воздушные силы
03:47
Оккупанты планируют теракты против собственного населения в Брянской области – ЦНС
03:10
ВСУ скоро будут в Крыму – Буданов
02:27
Обстрелы Сумщины: за сутки – 85 "прилетов"
01:59
видеоПутин заявил, что РФ вывела армию из-под Киева, потому что ее "просили"
01:10
обновлено от 23:47Оккупанты перекрывали движение авто по Крымскому мосту
00:55
Потери врага на Таврическом направлении за сутки составили более 2 рот – Тарнавский
00:25
"Нейтральный статус Украины" имеет принципиальное значение для РФ – Путин
23:59
КолонкаISW: Длительная инициатива Украины на поле боя – это возможность использовать слабость Кремля.
23:54
фотоМэр норвежского города проехался в Украину на велосипеде и собрал 540 тысяч гривен для ВСУ
Все новости...
Реклама: