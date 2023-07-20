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США продолжают искать способ, как доставить украинское зерно миру – посол

"Европейская правда", Валентина РоманенкоЧетверг, 20 июля 2023, 20:55
США продолжают искать способ, как доставить украинское зерно миру – посол
Бриджит Бринк. фото из ее Twitter

США продолжают искать способы поставки украинского зерна в контексте того, что Россия угрожает поставкам продовольствия.

Источник: посол США в Украине Бриджит Бринк в Twitter, цитирует "Европейская правда"

Прямая речь: "Соединенные Штаты только что объявили о предоставлении большей поддержки украинской противовоздушной обороне, чтобы помочь Украине защитить себя, и пока Россия угрожает глобальным поставкам продовольствия, мы будем продолжать искать решения, как доставить украинское зерно в мир".

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Детали: Бринк отметила, что новые возмутительные атаки на Николаев и, уже третью ночь подряд, на Одессу, ее порт и зерновую инфраструктуру продолжают жестокость России в отношении украинцев и полное пренебрежение к людям во всем мире, которые зависят от продовольствия, поставляемого через Одессу.

Что предшествовало: Россия 17 июля заявила об остановке действия "зерновой сделки" и пригрозила "рисками" сторонам, которые решатся на продолжение инициативы без участия РФ.

Глава МИД Дмитрий Кулеба считает, что полное прекращение российской морской блокады украинских портов станет возможным тогда, когда Украина получит первые эскадрильи F-16.

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Ранее три десятка депутатов Европейского парламента присоединились к призыву как можно быстрее передать Украине истребители четвертого поколения F-16, обучение на которых украинские летчики должны начать в августе.

Темы: зерноСША
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