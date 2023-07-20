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Залужний розповів Міллі про наступ і певні успіхи ЗСУ 

Олена РощінаЧетвер, 20 липня 2023, 21:41
Залужний розповів Міллі про наступ і певні успіхи ЗСУ 
Валерій Залужний і Марк Міллі говорили по телефону, фото з Телеграму головнокомандувача ЗСУ

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний розповів голові Об’єднаного комітету начальників штабів США Марку Міллі про ситуацію на фронті під час телефонної розмови 20 липня.

Джерело: Telegram-канал головнокомандувача ЗСУ

Пряма мова Залужного: "Провів телефонну розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Детально розповів про оперативну обстановку по всій лінії фронту. 

Збройні Сили України, попри надскладні мінні поля противника, протитанкові загородження та систему вогневого ураження, методично знищують сили ворога та продовжують ведення наступальних дій задля деокупації нашої території. На декількох напрямках маємо успіхи. Наші воїни – Герої".

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Деталі: Залужний додав, що йшлося і про постачання військової допомоги Україні, зокрема техніки та боєприпасів. 

Він висловив вдячність генералу Міллі та всьому народу США за міцну підтримку та діалог.

Теми: ЗалужнийСШАконтрнаступдопомога Україні
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