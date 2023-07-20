Залужный рассказал Милли о наступлении и определенных успехах ВСУ 

Валерий Залужный и Марк Милли говорили по телефону, фото из Телеграма главнокомандующего ВСУ

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный рассказал главе Объединенного комитета начальников штабов США Марку Милли о ситуации на фронте во время телефонного разговора 20 июля.

Источник: Telegram-канал главнокомандующего ВСУ

Прямая речь Залужного: "Провел телефонный разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Подробно рассказал об оперативной обстановке по всей линии фронта.

Вооруженные Силы Украины, несмотря на сверхсложные минные поля противника, противотанковые заграждения и систему огневого поражения, методично уничтожают силы врага и продолжают ведение наступательных действий для деоккупации нашей территории. На нескольких направлениях имеем успехи. Наши воины – Герои".

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Детали: Залужный добавил, что речь шла и о поставках военной помощи Украине, в частности техники и боеприпасов.

Он выразил благодарность генералу Милли и всему народу США за крепкую поддержку и диалог.