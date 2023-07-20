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ЄС ухвалив новий режим санкцій проти Ірану, що вдарить по виробництву безпілотників

"Європейська правда"Четвер, 20 липня 2023, 22:33

Рада Європейського Союзу схвалила новий санкційний режим проти Ірану через підтримку ним загарбницької війни Росії проти України, а також військову допомогу Сирії.

Джерело: "Європейська правда".з посиланням на повідомлення Ради ЄС

Деталі: Новий санкційний режим забороняє експорт із країн ЄС до Ірану компонентів, що використовуються у створенні й виробництві безпілотних літальних апаратів, а також обмеження на поїздки та заморожування активів стосовно іранців, відповідальних за іранську програму безпілотників.

Санкційний режим ЄС доповнює три раніше ухвалені пакети санкцій проти Ірану через розробку ним безпілотників. Останній із пакетів був схвалений у лютому 2023 року.

Також Рада Євросоюзу вирішила внести шість іранських фізичних осіб до двох уже чинних режимів санкцій за військову підтримку Іраном загарбницької війни Росії проти України та підтримку сирійської влади Башара Асада.

Активи зазначених осіб підлягають замороженню, а громадянам і компаніям ЄС заборонено надавати їм кошти. На них також поширюються обмеження на поїздки, що не дозволяє їм в'їжджати на територію ЄС або прямувати транзитом через неї.

Цьому передувало: Офіційно Тегеран визнав, що постачав Росії невелику партію дронів-камікадзе перед повномасштабним вторгненням в Україну в лютому 2022 року. Та ЗМІ неодноразово описували, як саме Москва отримує зброю від Ірану.

На початку липня Міністерство закордонних справ Великої Британії оголосило про плани запровадити новий санкційний режим проти Ірану, який передбачав би накладання обмежень за "ворожу діяльність", зокрема й військову допомогу агресії.

Теми: ІранбезпілотникисанкціїЄС
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