ЕС принял новый режим санкций против Ирана, который ударит по производству беспилотников

Совет Европейского Союза одобрил новый санкционный режим против Ирана из-за поддержки им захватнической войны России против Украины, а также военной помощи Сирии.

Источник: "Европейская правда".со ссылкой на сообщение Совета ЕС

Детали: Новый санкционный режим запрещает экспорт из стран ЕС в Иран компонентов, используемых в создании и производстве беспилотных летательных аппаратов, а также ограничения на поездки и замораживание активов в отношении иранцев, ответственных за иранскую программу беспилотников.

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Санкционный режим ЕС дополняет три ранее принятые пакеты санкций против Ирана из-за разработки им беспилотников. Последний из пакетов был одобрен в феврале 2023 года.

Также Совет Евросоюза решил внести шесть иранских физических лиц в два уже действующих режима санкций за военную поддержку Ираном агрессивной войны России против Украины и поддержку сирийской власти Башара Асада.

Указанные лица подлежат замораживанию активов, а гражданам и компаниям ЕС запрещено предоставлять им средства. На них также распространяются ограничения на поездки, что не позволяет им въезжать на территорию ЕС или следовать транзитом через нее.

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Этому предшествовало: Официально Тегеран признал, что поставлял России небольшую партию дронов-камикадзе перед полномасштабным вторжением в Украину в феврале 2022 года. Но СМИ неоднократно описывали, как именно Москва получает оружие от Ирана.

В начале июля Министерство иностранных дел Великобритании объявило о планах ввести новый санкционный режим против Ирана, который предусматривал бы наложение ограничений за "враждебную деятельность", в том числе и военную помощь агрессии.