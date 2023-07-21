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Росіяни за добу понад 30 разів обстріляли Сумщину

"Українська правда"П'ятниця, 21 липня 2023, 00:17
Росіяни за добу понад 30 разів обстріляли Сумщину
Руйнування на Сумщині. Ілюстративне фото ОВА

Протягом 20 липня росіяни здійснили 32 обстріли Сумської області, зафіксовано 209 вибухів.

Джерело: Сумська обласна військова адміністрація у Facebook

Деталі: У Новослобідській громаді був мінометний обстріл (3 вибухи) та артобстріл (5 вибухів).

По Юнаківській громаді ворог бив з артилерії (15 вибухів) та мінометів (4 вибухи). Також був обстріл з АГС (29 вибухів).

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По Краснопільській громаді ворог здійснив мінометні обстріли (25 вибухів, 1 не розірвався) та обстріли з артилерії (13 вибухів). Крім того, був авіаудар. Внаслідок авіаудару пошкоджено приміщення агрофірми.

У Білопільській громаді зафіксовано 7 пострілів з танку. Також були мінометні обстріли (38 вибухів).

В Есманській громаді зафіксовано 9 артилерійських вибухів та 2 вибухи з мінометів.

ВІДЕО ДНЯ

У Великописарівській громаді зафіксовано 8 артилерійських вибухів. Внаслідок одного з обстрілів пошкоджено лінію електропередач.

У Середино-Будській громаді був обстріл з АГС (31 вибух).

На Путивльську громаду ворог скинув 7 мін.

По Хотінській громаді росіяни били з артилерії (4 вибухи) та мінометів (4 вибухи).

Теми: Сумська областьобстріл
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