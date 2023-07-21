Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни за добу понад 30 разів обстріляли Сумщину

"Українська правда"П'ятниця, 21 липня 2023, 00:17
Росіяни за добу понад 30 разів обстріляли Сумщину
Руйнування на Сумщині. Ілюстративне фото ОВА

Протягом 20 липня росіяни здійснили 32 обстріли Сумської області, зафіксовано 209 вибухів.

Джерело: Сумська обласна військова адміністрація у Facebook

Деталі: У Новослобідській громаді був мінометний обстріл (3 вибухи) та артобстріл (5 вибухів).

Реклама:

По Юнаківській громаді ворог бив з артилерії (15 вибухів) та мінометів (4 вибухи). Також був обстріл з АГС (29 вибухів).

По Краснопільській громаді ворог здійснив мінометні обстріли (25 вибухів, 1 не розірвався) та обстріли з артилерії (13 вибухів). Крім того, був авіаудар. Внаслідок авіаудару пошкоджено приміщення агрофірми.

У Білопільській громаді зафіксовано 7 пострілів з танку. Також були мінометні обстріли (38 вибухів).

ВІДЕО ДНЯ

В Есманській громаді зафіксовано 9 артилерійських вибухів та 2 вибухи з мінометів.

У Великописарівській громаді зафіксовано 8 артилерійських вибухів. Внаслідок одного з обстрілів пошкоджено лінію електропередач.

У Середино-Будській громаді був обстріл з АГС (31 вибух).

На Путивльську громаду ворог скинув 7 мін.

По Хотінській громаді росіяни били з артилерії (4 вибухи) та мінометів (4 вибухи).

Теми: Сумська областьобстріл
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
Сумська область
На Сумщині внаслідок обстрілу постраждали три людини
Росіяни атакували Сумщину НАР, скидали міни
Росіяни за добу 19 разів обстріляли Сумщину
Останні новини
06:53
У Празі суд підтвердив вирок найманцю, який з 2014 року воював проти України на Донеччині
06:15
ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 
05:26
США оголосили санкції проти осіб і організацій, які забезпечували деталі для іранських безпілотників
04:22
В Україні вдруге за ніч була оголошена ракетна небезпека
04:00
ООН в оновленій резолюції засудила порушення прав людини і викрадення дітей на окупованих територіях
03:13
Росіяни посилили охорону зрадників на окупованих територіях – Спротив
02:49
Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
Усі новини...
Реклама: