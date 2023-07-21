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Россияне за сутки более 30 раз обстреляли Сумскую область

"Украинская правда"Пятница, 21 июля 2023, 00:17
Россияне за сутки более 30 раз обстреляли Сумскую область
Разрушения на Сумщине. Иллюстративное фото ОВА

В течение 20 июля россияне совершили 32 обстрела Сумской области, зафиксировано 209 взрывов.

Источник: Сумская областная военная администрация в Facebook

Детали: В Новослободской громаде был минометный обстрел (3 взрыва) и артобстрел (5 взрывов).

По Юнаковской громаде враг бил из артиллерии (15 взрывов) и минометов (4 взрыва). Также был обстрел из АГС (29 взрывов).

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По Краснопольской громаде враг совершил минометные обстрелы (25 взрывов, 1 не разорвался) и обстрелы из артиллерии (13 взрывов). Кроме того, был авиаудар. В результате авиаудара повреждено помещение агрофирмы.

В Белопольской громаде зафиксировано 7 выстрелов из танка. Также были минометные обстрелы (38 взрывов).

В Эсманской громаде зафиксировано 9 артиллерийских взрывов и 2 взрыва из минометов.

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В Великописаревской громаде зафиксировано 8 артиллерийских взрывов. В результате одного из обстрелов повреждена линия электропередач.

В Середино-Будской громаде был обстрел из АГС (31 взрыв).

На Путивльскую громаду враг сбросил 7 мин.

По Хотинской громаде россияне били из артиллерии (4 взрыва) и минометов (4 взрыва).

Темы: Сумская областьобстрел
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