Зеленський розповів премʼєру Ефіопії про спробу Росії зруйнувати зерновий експорт

Президент України Володимир Зеленський 20 липня провів першу в історії двосторонніх відносин телефонну розмову з прем'єр-міністром Ефіопії Абієм Ахмедом Алі.

Джерело: сайт президента України, Володимир Зеленський у вечірньому зверненні

Деталі: Президент України поінформував ефіопського прем'єра про односторонній вихід Росії з Чорноморської зернової ініціативи, незаконне блокування судноплавства, обстріли портової та енергетичної інфраструктури України.

Зеленський зазначив, що в межах Чорноморської зернової ініціативи Україна доправила до Ефіопії майже 300 тисяч тонн продовольства і ще 90 тисяч тонн зерна – в межах гуманітарної ініціативи Grain from Ukraine.

Президент наголосив, що Україна готова й надалі залишатися гарантом світової продовольчої безпеки та зацікавлена в розвитку двосторонніх відносин з Ефіопією у сферах безпеки, цифровізації тощо.

Зеленський також закликав до створення майданчика для діалогу з країнами Африки.

"Голос Ефіопії, Африканського Союзу, усієї Африки дуже важливий для нас", – зазначив він у розмові.

У вечірньому зверненні Зеленський також сказав, що говорив із премʼєр-міністром Ефіопії про спробу Росії зруйнувати наш зерновий експорт.

Пряма мова: "Зараз у Ефіопії близько 20 мільйонів людей – на межі голоду. Одна з найкритичніших ситуацій у світі. Торік український експорт врятував життя щонайменше мільйона громадян Ефіопії – саме стільки продовольства вдалося спрямувати в цю країну, майже 300 тисяч тонн. І якби не російська агресія, то вдалось би врятувати значно більше життів – дати значно більше безпеки.

Впевнений, що цього року можемо це зробити – всі разом, увесь світ. Ніхто в світі не зацікавлений у тому, щоб Росії вдалося зруйнувати глобальний продовольчий ринок.

І, до речі, ми вже почали готуватися до запланованого на завтра засідання Ради Безпеки ООН – саме щодо цього питання, продовольчої безпеки. Вдячний всім у світі, хто допомагає!".

Нагадаємо: 17 липня Росія розірвала зернову угоду з Україною, відкликала гарантії безпеки для зернового коридору та пригрозила обстрілювати іноземні кораблі, які йтимуть в українські порти Чорним морем.

Одночасно з цим із початку тижня російські війська почали сильніше атакувати Одесу та інші міста півдня України. У ніч на 19 липня Росія атакувала зернові термінали в портах Одеса та Чорноморськ, внаслідок цього зазнала пошкоджень інфраструктура трейдерів та цивільна інфраструктура. У ніч на 20 липня від удару РФ постраждав і центр Одеси.

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