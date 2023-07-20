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МЗС Китаю про удар по Одесі: У генконсульстві вибило частину стіни і шибки

Олена РощінаЧетвер, 20 липня 2023, 22:13
МЗС Китаю про удар по Одесі: У генконсульстві вибило частину стіни і шибки
Генконсульство Китаю постраждало від удару по Одесі, фото видання "Думская"

У Міністерстві закордонних справ Китаю підтвердили, що від удару по Одесі 20 липня постраждало й генеральне консульство Китаю, розташоване в центрі міста. 

Джерело: речник МЗС КНР

Деталі: На запитання, чи справді в результаті удару росіян по Одесі ракетами й дронами 20 липня постраждало генеральне консульство Китаю в Одесі, речник МЗС відповів ствердно. 

Пряма мова: "Біля Генерального консульства Китаю в Одесі стався вибух. Вибуховою хвилею вибило частину поверхні стіни і шибки. 

Співробітники консульства вже давно покинули приміщення, ніхто не постраждав".

Деталі: Речник МЗС додав, що Китай уважно стежить за розвитком подій і підтримує зв'язок із зацікавленими сторонами. 

"Ми вживатимемо всіх необхідних заходів для забезпечення безпеки китайських установ та громадян в Україні", – запевнив він.

Цьому передувало: Вночі 20 липня російські окупанти вдарили по центру Одеси, внаслідок чого сталися руйнування, виникла пожежа, одна людина загинула й щонайменше дві людини постраждали. 

Керівник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що внаслідок російської ракетної атаки на Одесу вночі було пошкоджено будівлю генерального консульства Китаю в центрі міста.

Теми: Одесавійнаракетний ударКитай
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