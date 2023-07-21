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Зеленский рассказал премьеру Эфиопии о попытке России разрушить зерновой экспорт

Елена РощинаПятница, 21 июля 2023, 01:00
Зеленский рассказал премьеру Эфиопии о попытке России разрушить зерновой экспорт
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Украины Владимир Зеленский 20 июля провел первый в истории двусторонних отношений телефонный разговор с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом Али. 

Источник: сайт президента Украины, Владимир Зеленский в вечернем обращении 

Детали: Президент Украины проинформировал эфиопского премьера об одностороннем выходе России из Черноморской зерновой инициативы, незаконном блокировании судоходства, обстрелах портовой и энергетической инфраструктуры Украины.

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Зеленский отметил, что в рамках Черноморской зерновой инициативы Украина доставила в Эфиопию почти 300 тысяч тонн продовольствия и еще 90 тысяч тонн зерна – в рамках гуманитарной инициативы Grain from Ukraine.

Президент подчеркнул, что Украина готова и в дальнейшем оставаться гарантом мировой продовольственной безопасности и заинтересована в развитии двусторонних отношений с Эфиопией в сферах безопасности, цифровизации и тому подобное. 

Зеленский также призвал к созданию площадки для диалога со странами Африки.

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"Голос Эфиопии, Африканского Союза, всей Африки очень важен для нас", – отметил он в разговоре.  

В вечернем обращении Зеленский также сказал, что говорил с премьер-министром Эфиопии о попытке России разрушить наш зерновой экспорт.

Прямая речь: "Сейчас в Эфиопии около 20 миллионов человек – на грани голода. Одна из самых критических ситуаций в мире. В прошлом году украинский экспорт спас жизни по меньшей мере миллиона граждан Эфиопии – именно столько продовольствия удалось направить в эту страну, почти 300 тысяч тонн. И если бы не российская агрессия, то удалось бы спасти значительно больше жизней – дать значительно больше безопасности. 

Уверен, что в этом году можем это сделать – все вместе, весь мир. Никто в мире не заинтересован в том, чтобы России удалось разрушить глобальный продовольственный рынок. 

И, кстати, мы уже начали готовиться к запланированному на завтра (21 июля) заседанию Совета Безопасности ООН – именно по этому вопросу, продовольственной безопасности. Благодарен всем в мире, кто помогает!".

Напомним: 17 июля Россия разорвала зерновое соглашение с Украиной, отозвала гарантии безопасности для зернового коридора и пригрозила обстреливать иностранные корабли, которые будут идти в украинские порты по Черному морю.

Одновременно с этим с начала недели российские войска начали сильнее атаковать Одессу и другие города юга Украины. В ночь на 19 июля Россия атаковала зерновые терминалы в портах Одесса и Черноморск, в результате этого была повреждена инфраструктура трейдеров и гражданская инфраструктура. В ночь на 20 июля от удара РФ пострадал и центр Одессы.

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Темы: ЗеленскийзерноАфрикаРосcия
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