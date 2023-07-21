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Окупанти завезли на ЗАЕС працівників із 6 російських атомних станцій – ЦНС

"Українська правда"П'ятниця, 21 липня 2023, 06:08
Окупанти завезли на ЗАЕС працівників із 6 російських атомних станцій – ЦНС
ЗАЕС, ФОТО GETTY IMAGES

Персонал Запорізької АЕС відмовляється співпрацювати з загарбниками, через що вони вимушені були завезти російських спеціалістів із 6 атомних електростанцій.

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно: "У зв’язку з небажанням працівників Запорізької атомної електростанції йти на співпрацю з окупантами, росіянам доводиться привозити туди працівників "Росенергоатому".

За неповними даними, йдеться про працівників АЕС, розташованих у європейській частині РФ. Зокрема, це можуть бути фахівці з Балаковської, Калінінської, Курської, Нововоронезької, Ростовської і Смоленської атомних електростанцій".

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Нагадаємо: Призначений російською владою так званий "генеральний директор" тимчасово окупованої Запорізької АЕС Юрій Чернічук намагається схилити українських атомників, які працюють на ЗАЕС, запустити енергоблок №4.

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Теми: РосіяЗАЕС
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