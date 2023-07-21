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Оккупанты завезли на ЗАЭС работников из 6 российских атомных станций – ЦНС

"Украинская правда"Пятница, 21 июля 2023, 06:08
Оккупанты завезли на ЗАЭС работников из 6 российских атомных станций – ЦНС
ЗАЭС, ФОТО GETTY IMAGES

Персонал Запорожской АЭС отказывается сотрудничать с захватчиками, из-за чего они вынуждены были завезти российских специалистов с 6 атомных электростанций.

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно: "В связи с нежеланием работников Запорожской атомной электростанции идти на сотрудничество с оккупантами, россиянам приходится привозить туда работников "Росэнергоатома".

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По неполным данным, речь идет о работниках АЭС, расположенных в европейской части РФ. В частности, это могут быть специалисты с Балаковской, Калининской, Курской, Нововоронежской, Ростовской и Смоленской атомных электростанций".

Напомним: Назначенный российскими властями так называемый "генеральный директор" временно оккупированной Запорожской АЭС Юрий Черничук пытается склонить украинских атомщиков, работающих на ЗАЭС, запустить энергоблок №4.

Темы: РосcияЗАЭС
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