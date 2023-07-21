Оккупанты завезли на ЗАЭС работников из 6 российских атомных станций – ЦНС
Персонал Запорожской АЭС отказывается сотрудничать с захватчиками, из-за чего они вынуждены были завезти российских специалистов с 6 атомных электростанций.
Источник: Центр национального сопротивления
Дословно: "В связи с нежеланием работников Запорожской атомной электростанции идти на сотрудничество с оккупантами, россиянам приходится привозить туда работников "Росэнергоатома".
По неполным данным, речь идет о работниках АЭС, расположенных в европейской части РФ. В частности, это могут быть специалисты с Балаковской, Калининской, Курской, Нововоронежской, Ростовской и Смоленской атомных электростанций".
Напомним: Назначенный российскими властями так называемый "генеральный директор" временно оккупированной Запорожской АЭС Юрий Черничук пытается склонить украинских атомщиков, работающих на ЗАЭС, запустить энергоблок №4.