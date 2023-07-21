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Захисники знищили 680 окупантів і 18 артсистем ворога за добу

Ірина БалачукП'ятниця, 21 липня 2023, 08:10
Захисники знищили 680 окупантів і 18 артсистем ворога за добу
Фото ДПСУ

Росія продовжує зазнавати втрат у загарбницькій війні проти України − лише за минулу добу сили оборони ліквідували 680 загарбників, спалили 15 ББМ, 18 артсистем та 4 танки.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.07.23 орієнтовно склали:

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  • особового складу − близько 240 690 (+680) осіб ліквідовано,
  • танків − 4 133 (+4) од,
  • бойових броньованих машин − 8 080 (+15) од,
  • артилерійських систем − 4 610 (+18) од,
  • РСЗВ − 692 (+0) од,
  • засобів ППО − 440 (+7) од,
  • літаків − 315 (+0) од,
  • гелікоптерів − 310 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 3 933 (+15) од,
  • крилатих ракет − 1 298 (+5) од,
  • кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 7 145 (+11) од,
  • спеціальної техніки ‒ 686 (+1) од.

Дані уточнюються.

Теми: РосіявійнаГенштаб
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