Захисники знищили 680 окупантів і 18 артсистем ворога за добу
П'ятниця, 21 липня 2023, 08:10
Росія продовжує зазнавати втрат у загарбницькій війні проти України − лише за минулу добу сили оборони ліквідували 680 загарбників, спалили 15 ББМ, 18 артсистем та 4 танки.
Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.07.23 орієнтовно склали:
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- особового складу − близько 240 690 (+680) осіб ліквідовано,
- танків − 4 133 (+4) од,
- бойових броньованих машин − 8 080 (+15) од,
- артилерійських систем − 4 610 (+18) од,
- РСЗВ − 692 (+0) од,
- засобів ППО − 440 (+7) од,
- літаків − 315 (+0) од,
- гелікоптерів − 310 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 3 933 (+15) од,
- крилатих ракет − 1 298 (+5) од,
- кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 7 145 (+11) од,
- спеціальної техніки ‒ 686 (+1) од.
Дані уточнюються.