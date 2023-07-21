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Защитники уничтожили 680 оккупантов и 18 артсистем врага за сутки

Ирина БалачукПятница, 21 июля 2023, 08:10
Защитники уничтожили 680 оккупантов и 18 артсистем врага за сутки
Фото ГПСУ

Россия продолжает нести потери в захватнической войне против Украины − только за минувшие сутки силы обороны ликвидировали 680 захватчиков, сожгли 15 ББМ, 18 артсистем и 4 танка.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.07.23 ориентировочно составили:

  • личного состава − около 240 690 (+680) человек ликвидировано,
  • танков − 4 133 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин − 8 080 (+15) ед,
  • артиллерийских систем − 4 610 (+18) ед,
  • РСЗО − 692 (+0) ед,
  • средств ПВО − 440 (+7) ед,
  • самолетов − 315 (+0) ед,
  • вертолетов - 310 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня − 3 933 (+15) ед,
  • крылатых ракет − 1 298 (+5) ед,
  • кораблей/катеров − 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 7 145 (+11) ед,
  • специальной техники − 686 (+1) ед.

Данные уточняются.

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Темы: РосcиявойнаГенштаб
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