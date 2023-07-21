Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Защитники уничтожили 680 оккупантов и 18 артсистем врага за сутки

Ирина БалачукПятница, 21 июля 2023, 08:10
Защитники уничтожили 680 оккупантов и 18 артсистем врага за сутки
Фото ГПСУ

Россия продолжает нести потери в захватнической войне против Украины − только за минувшие сутки силы обороны ликвидировали 680 захватчиков, сожгли 15 ББМ, 18 артсистем и 4 танка.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.07.23 ориентировочно составили:

Реклама:
  • личного состава − около 240 690 (+680) человек ликвидировано,
  • танков − 4 133 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин − 8 080 (+15) ед,
  • артиллерийских систем − 4 610 (+18) ед,
  • РСЗО − 692 (+0) ед,
  • средств ПВО − 440 (+7) ед,
  • самолетов − 315 (+0) ед,
  • вертолетов - 310 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня − 3 933 (+15) ед,
  • крылатых ракет − 1 298 (+5) ед,
  • кораблей/катеров − 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 7 145 (+11) ед,
  • специальной техники − 686 (+1) ед.

Данные уточняются.

Темы: РосcиявойнаГенштаб
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Росcия
Мэр Москвы заявил о сбитии БпЛА в Подмосковье
Пираты XXI века в Черном море. Что собой представляет ЧФ России и чего от него ждать
ISW проанализировал, для чего Кремль засекретил похороны Пригожина
Последние новости
04:00
ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
Все новости...
Реклама: