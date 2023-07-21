Защитники уничтожили 680 оккупантов и 18 артсистем врага за сутки

Россия продолжает нести потери в захватнической войне против Украины − только за минувшие сутки силы обороны ликвидировали 680 захватчиков, сожгли 15 ББМ, 18 артсистем и 4 танка.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.07.23 ориентировочно составили:

личного состава − около 240 690 (+680) человек ликвидировано,

танков − 4 133 (+4) ед,

боевых бронированных машин − 8 080 (+15) ед,

артиллерийских систем − 4 610 (+18) ед,

РСЗО − 692 (+0) ед,

средств ПВО − 440 (+7) ед,

самолетов − 315 (+0) ед,

вертолетов - 310 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня − 3 933 (+15) ед,

крылатых ракет − 1 298 (+5) ед,

кораблей/катеров − 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн − 7 145 (+11) ед,

специальной техники − 686 (+1) ед.

Данные уточняются.

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