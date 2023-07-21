РФ вдарила "Калібрами" по агропідприємству на Одещині: пошкоджена техніка, є поранені

Наслідки російського удару по Одещині 21 липня. Тут і далі фото ДСНС

Уночі 21 липня російські окупанти атакували "Калібрами" агропідприємство в Одеській області − ракети поцілили у склади з зерном та в будівлю, де зберігалася сільгосптехніка, дві людини дістали поранення.

Джерело: речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк в ефірі національного марафону, голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram, ДСНС у Telegram

Пряма мова Гуменюк: "Ворог продовжує терор і він безперечно пов'язаний із зерновою угодою. Цієї ночі ворог поцілив в агропідприємство на Одещині, де намагався знищити запаси зерна. Безпосередньо (поцілив − ред.) в ангари з його збереження і в підприємство, де зберігалася сільськогосподарська техніка".

Деталі: За її словами, окупанти атакували ракетами типу "Калібр", вивівши на чергування в Чорне море ракетоносій серед ночі і спрямувавши ракети дуже складним курсом з використанням особливостей рельєфу. Ракети летіли на дуже низькій висоті, виявити їх було складно − тому влучання сталося майже одночасно з сигналом тривоги.

Пряма мова Гуменюк: "Спершу було 2 ракети. А коли розпочалась рятувальна операція і пожежогасіння, був знову удар ракетою − на щастя рятувальники встигли перейти в укриття. Але пошкоджено багато і сільськогосподарської і рятувальної техніки".

Деталі: Інформація про постраждалих, за словами речниці ОК "Південь" наразі не надходила.

Пізніше голова Одеської ОВА Олег Кіпер уточнив, що це була уже четверта за тиждень атака Росії на Одеську область, ворог знищив 100 тонн гороху та 20 тонн ячменю.



За словами голови ОВА, внаслідок вибуху постраждали дві людини − вони отримали різані рани склом.

Різніше ДСНС показала наслідки повторного ракетного удару росіян − окупанти знищили дві пожежні машини, зокрема, нову автоцистерну, яка приїхала на ліквідацію наслідків російської ракетної атаки.