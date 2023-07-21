РФ ударила "Калибрами" по агропредприятию на Одесчине: повреждена техника, есть раненые

Последствия российского удара по Одесской области 21 июля. Здесь и далее фото ГСЧС

Ночью 21 июля российские оккупанты атаковали "Калибрами" агропредприятие в Одесской области − ракеты попали в склады с зерном и в здание, где хранилась сельхозтехника, два человека получили ранения.

Источник: пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире национального марафона, глава Одесской ОГА Олег Кипер в Telegram, ГСЧС в Telegram

Прямая речь Гуменюк: "Враг продолжает террор, и он бесспорно связан с зерновым соглашением. Этой ночью враг попал в агропредприятие в Одесской области, где пытался уничтожить запасы зерна. Непосредственно (попал − ред.) в ангары хранения зерна и в предприятие, где хранилась сельскохозяйственная техника".

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Детали: По ее словам, оккупанты атаковали ракетами типа "Калибр", выведя на дежурство в Черное море ракетоноситель среди ночи и направив ракеты очень сложным курсом с использованием особенностей рельефа. Ракеты летели на очень низкой высоте, обнаружить их было сложно − поэтому попадание произошло почти одновременно с сигналом тревоги.

Прямая речь Гуменюк: "Сначала было 2 ракеты. А когда началась спасательная операция и пожаротушение, был снова удар ракетой − к счастью, спасатели успели перейти в укрытие. Но повреждено много и сельскохозяйственной и спасательной техники".

Детали: Информация о пострадавших, по словам пресс-секретаря ОК "Юг" пока не поступала.

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Позже глава Одесской ОВА Олег Кипер уточнил, что это была уже четвертая за неделю атака России на Одесскую область, враг уничтожил 100 тонн гороха и 20 тонн ячменя.

По словам главы ОВА, в результате взрыва пострадали два человека − они получили резаные раны стеклом.

Позже ГСЧС показала последствия повторного ракетного удара россиян − оккупанты уничтожили две пожарные машины, в частности, новую автоцистерну, которая приехала на ликвидацию последствий российской ракетной атаки.