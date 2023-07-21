Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Глава ЦРУ розповів про слабкі місця Росії на війні

Ірина Балачук, "Європейська правда"П'ятниця, 21 липня 2023, 09:27
Глава ЦРУ розповів про слабкі місця Росії на війні
Вільям Бернс. Фото Getty Images

Україна зможе просунутися у своєму наступі проти Росії, заявив директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс.

Джерело: "Європейська правда" з посилання на Bloomberg

Пряма мова Бернса на Форумі безпеки в Аспені 20 липня: "Це буде важке завдання, але ми зробимо все можливе, як розвідувальне агентство, щоб забезпечити таку підтримку та обмін розвідданими, які допоможуть українцям досягти прогресу".

Реклама:

Деталі: Бернс заявив, що в основі оборони Росії є низка значних структурних недоліків. До них, зокрема, належать низький моральний дух, погані генеральські якості та безлад серед політичного та військового керівництва.

Він також зазначив, що заколот лідера найманців "Вагнера" Євгенія Пригожина в червні "викрив деякі значні недоліки в системі, яку побудував Путін".

"Для багатьох росіян, які дивляться це, які звикли до цього образу Путіна як арбітра порядку, питання полягало в тому, чи в імператора немає одягу, або принаймні чому він так довго одягається", – сказав Бернс.

ВІДЕО ДНЯ

Він додав, що Путін, ймовірно, намагатиметься не створювати враження, що він надмірно реагує на заколот.

Бернс також заявив, що заколот став "унікальною можливістю" для вербування ЦРУ в Росії. Агентство нещодавно опублікувало свій перший відеодопис у Telegram, щоб росіяни знали, як зв’язатися з ним. 

За словами глави ЦРУ, за тиждень після публікації відео переглянули 2,5 мільйона разів.

Бернс також вважає, що президент РФ Володимир Путін все ще може поквитатися з Пригожиним за організоване ним повстання. 

Передісторія:

  • Раніше глава британської служби зовнішньої розвідки МІ6 закликав росіян, обурених війною в Україні, приєднатись до лав його розвідувальної служби.

Теми: СШАРосіявійнаконтрнаступ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
США
Apple оголосила дату осінньої презентації, на якій покаже iPhone 15
У США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на чверть мільярда
У G7 немає спільного підходу щодо "гарантій безпеки" для України – WSJ
Останні новини
06:53
У Празі суд підтвердив вирок найманцю, який з 2014 року воював проти України на Донеччині
06:15
ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 
05:26
США оголосили санкції проти осіб і організацій, які забезпечували деталі для іранських безпілотників
04:22
В Україні вдруге за ніч була оголошена ракетна небезпека
04:00
ООН в оновленій резолюції засудила порушення прав людини і викрадення дітей на окупованих територіях
03:13
Росіяни посилили охорону зрадників на окупованих територіях – Спротив
02:49
Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
Усі новини...
Реклама: