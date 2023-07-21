Глава ЦРУ розповів про слабкі місця Росії на війні

Україна зможе просунутися у своєму наступі проти Росії, заявив директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс.

Джерело: "Європейська правда" з посилання на Bloomberg

Пряма мова Бернса на Форумі безпеки в Аспені 20 липня: "Це буде важке завдання, але ми зробимо все можливе, як розвідувальне агентство, щоб забезпечити таку підтримку та обмін розвідданими, які допоможуть українцям досягти прогресу".

Деталі: Бернс заявив, що в основі оборони Росії є низка значних структурних недоліків. До них, зокрема, належать низький моральний дух, погані генеральські якості та безлад серед політичного та військового керівництва.

Реклама:

Він також зазначив, що заколот лідера найманців "Вагнера" Євгенія Пригожина в червні "викрив деякі значні недоліки в системі, яку побудував Путін".

"Для багатьох росіян, які дивляться це, які звикли до цього образу Путіна як арбітра порядку, питання полягало в тому, чи в імператора немає одягу, або принаймні чому він так довго одягається", – сказав Бернс.

Він додав, що Путін, ймовірно, намагатиметься не створювати враження, що він надмірно реагує на заколот.

ВІДЕО ДНЯ

Бернс також заявив, що заколот став "унікальною можливістю" для вербування ЦРУ в Росії. Агентство нещодавно опублікувало свій перший відеодопис у Telegram, щоб росіяни знали, як зв’язатися з ним.

За словами глави ЦРУ, за тиждень після публікації відео переглянули 2,5 мільйона разів.

Бернс також вважає, що президент РФ Володимир Путін все ще може поквитатися з Пригожиним за організоване ним повстання.

Передісторія: