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Глава ЦРУ розповів про слабкі місця Росії на війні

Ірина Балачук, "Європейська правда"П'ятниця, 21 липня 2023, 09:27
Глава ЦРУ розповів про слабкі місця Росії на війні
Вільям Бернс. Фото Getty Images

Україна зможе просунутися у своєму наступі проти Росії, заявив директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс.

Джерело: "Європейська правда" з посилання на Bloomberg

Пряма мова Бернса на Форумі безпеки в Аспені 20 липня: "Це буде важке завдання, але ми зробимо все можливе, як розвідувальне агентство, щоб забезпечити таку підтримку та обмін розвідданими, які допоможуть українцям досягти прогресу".

Деталі: Бернс заявив, що в основі оборони Росії є низка значних структурних недоліків. До них, зокрема, належать низький моральний дух, погані генеральські якості та безлад серед політичного та військового керівництва.

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Він також зазначив, що заколот лідера найманців "Вагнера" Євгенія Пригожина в червні "викрив деякі значні недоліки в системі, яку побудував Путін".

"Для багатьох росіян, які дивляться це, які звикли до цього образу Путіна як арбітра порядку, питання полягало в тому, чи в імператора немає одягу, або принаймні чому він так довго одягається", – сказав Бернс.

Він додав, що Путін, ймовірно, намагатиметься не створювати враження, що він надмірно реагує на заколот.

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Бернс також заявив, що заколот став "унікальною можливістю" для вербування ЦРУ в Росії. Агентство нещодавно опублікувало свій перший відеодопис у Telegram, щоб росіяни знали, як зв’язатися з ним. 

За словами глави ЦРУ, за тиждень після публікації відео переглянули 2,5 мільйона разів.

Бернс також вважає, що президент РФ Володимир Путін все ще може поквитатися з Пригожиним за організоване ним повстання. 

Передісторія:

  • Раніше глава британської служби зовнішньої розвідки МІ6 закликав росіян, обурених війною в Україні, приєднатись до лав його розвідувальної служби.

Теми: СШАРосіявійнаконтрнаступ
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