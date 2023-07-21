Глава ЦРУ розповів про слабкі місця Росії на війні

Україна зможе просунутися у своєму наступі проти Росії, заявив директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс.

Джерело: "Європейська правда" з посилання на Bloomberg

Пряма мова Бернса на Форумі безпеки в Аспені 20 липня: "Це буде важке завдання, але ми зробимо все можливе, як розвідувальне агентство, щоб забезпечити таку підтримку та обмін розвідданими, які допоможуть українцям досягти прогресу".

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Деталі: Бернс заявив, що в основі оборони Росії є низка значних структурних недоліків. До них, зокрема, належать низький моральний дух, погані генеральські якості та безлад серед політичного та військового керівництва.

Він також зазначив, що заколот лідера найманців "Вагнера" Євгенія Пригожина в червні "викрив деякі значні недоліки в системі, яку побудував Путін".

"Для багатьох росіян, які дивляться це, які звикли до цього образу Путіна як арбітра порядку, питання полягало в тому, чи в імператора немає одягу, або принаймні чому він так довго одягається", – сказав Бернс.

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Він додав, що Путін, ймовірно, намагатиметься не створювати враження, що він надмірно реагує на заколот.

Бернс також заявив, що заколот став "унікальною можливістю" для вербування ЦРУ в Росії. Агентство нещодавно опублікувало свій перший відеодопис у Telegram, щоб росіяни знали, як зв’язатися з ним.

За словами глави ЦРУ, за тиждень після публікації відео переглянули 2,5 мільйона разів.

Бернс також вважає, що президент РФ Володимир Путін все ще може поквитатися з Пригожиним за організоване ним повстання.

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