Глава ЦРУ рассказал о слабых местах России на войне

Украина сможет продвинуться в своем наступлении против России, заявил директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg

Прямая речь Бернса на Форуме безопасности в Аспене 20 июля: "Это будет трудная задача, но мы сделаем все возможное, как разведывательное агентство, чтобы обеспечить такую поддержку и обмен разведданными, которые помогут украинцам достичь прогресса".

Детали: Бернс заявил, что в основе обороны России есть ряд значительных структурных недостатков. К ним, в частности, относятся низкий моральный дух, плохие генеральские качества и беспорядок среди политического и военного руководства.

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Он также отметил, что мятеж лидера наемников "Вагнера" Евгения Пригожина в июне "разоблачил некоторые значительные недостатки в системе, которую построил Путин".

"Для многих россиян, которые смотрят это, которые привыкли к этому образу Путина как арбитра порядка, вопрос заключался в том, что у императора нет одежды, или по крайней мере почему он так долго одевается", − сказал Бернс.

Он добавил, что Путин, вероятно, постарается не создавать впечатление, что он чрезмерно реагирует на мятеж.

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Бернс также заявил, что мятеж стал "уникальной возможностью" для вербовки ЦРУ в России. Агентство недавно опубликовало свой первый видеопост в Telegram, чтобы россияне знали, как связаться с ним.

По словам главы ЦРУ, за неделю после публикации видео просмотрели 2,5 миллиона раз.

Бернс также считает, что президент РФ Владимир Путин все еще может поквитаться с Пригожиным за организованное им восстание.

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