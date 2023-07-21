У Запорізькій області 4 людей загинули через обстріл, 2 поранені

ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО, СКРІНШОТ З ВІДЕО ВИБУХІВ В ОКУПОВАНОМУ МЕЛІТОПОЛІ У СЕРПНІ 2022

Внаслідок обстрілу об'єкту інфраструктури в Запорізькій області загинули четверо людей, ще двоє осіб дістали поранення.

Джерело: очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко в Telegram

Пряма мова: "Внаслідок удару по об'єкту інфраструктури Пологівського району військовослужбовцями РФ загинули чотири працівники віком 29, 30, 33 та 43 років, ще двох поранених направлено до лікувального закладу".

Деталі: Всього за минулу добу ворог здійснив 80 ударів по 20 населених пунктах Запорізької області.

63 артилерійських обстрілів зазнали Гуляйполе, Левадне, Білогір'я, Чарівне, Гуляйпільське, Малинівка, Червоне, Щербаки, Степногірськ, П'ятихатки та інші прифронтові села. Крім цього зафіксовано 10 ударів з РСЗВ по Новодарівці, 6 авіаційних ударів по П'ятихатках, Оріхову та Малій Токмачці, а також атака БПЛА по Лобковому.

Надійшло 33 повідомлення про руйнування житлових будинків громадян та об’єктів інфраструктури.