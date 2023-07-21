У Запорізькій області 4 людей загинули через обстріл, 2 поранені

ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО, СКРІНШОТ З ВІДЕО ВИБУХІВ В ОКУПОВАНОМУ МЕЛІТОПОЛІ У СЕРПНІ 2022

Внаслідок обстрілу об'єкту інфраструктури в Запорізькій області загинули четверо людей, ще двоє осіб дістали поранення.

Джерело: очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко в Telegram

Пряма мова: "Внаслідок удару по об'єкту інфраструктури Пологівського району військовослужбовцями РФ загинули чотири працівники віком 29, 30, 33 та 43 років, ще двох поранених направлено до лікувального закладу".

Деталі: Всього за минулу добу ворог здійснив 80 ударів по 20 населених пунктах Запорізької області.

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63 артилерійських обстрілів зазнали Гуляйполе, Левадне, Білогір'я, Чарівне, Гуляйпільське, Малинівка, Червоне, Щербаки, Степногірськ, П'ятихатки та інші прифронтові села. Крім цього зафіксовано 10 ударів з РСЗВ по Новодарівці, 6 авіаційних ударів по П'ятихатках, Оріхову та Малій Токмачці, а також атака БПЛА по Лобковому.

Надійшло 33 повідомлення про руйнування житлових будинків громадян та об’єктів інфраструктури.