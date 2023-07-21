В Запорожской области 4 человека погибли из-за обстрела, 2 ранены

ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО, СКРИНШОТ С ВИДЕО ВЗРЫВОВ В ОККУПИРОВАННОМ МЕЛИТОПОЛЕ В АВГУСТЕ 2022 ГОДА

В результате обстрела объекта инфраструктуры в Запорожской области погибли четыре человека, еще два человека получили ранения.

Источник: глава Запорожской ОВА Юрий Малашко в Telegram

Прямая речь: "В результате удара по объекту инфраструктуры Пологовского района военнослужащими РФ погибли четыре работника в возрасте 29, 30, 33 и 43 лет, еще двое раненых направлены в лечебное учреждение".

Детали: Всего за минувшие сутки враг совершил 80 ударов по 20 населенным пунктам Запорожской области.

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63 артиллерийских обстрелов подверглись Гуляйполе, Левадное, Белогорье, Чаривне, Гуляйпольское, Малиновка, Красное, Щербаки, Степногорск, Пятихатки и другие прифронтовые села. Кроме этого зафиксировано 10 ударов из РСЗО по Новодаровке, 6 авиационных ударов по Пятихаткам, Орехову и Малой Токмачке, а также атака БПЛА по Лобковому.

Поступило 33 сообщения о разрушении жилых домов граждан и объектов инфраструктуры.