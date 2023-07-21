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На Сумщину та Чернігівщину намагались проникнути російські ДРГ − Наєв

Ірина БалачукП'ятниця, 21 липня 2023, 10:15
На Сумщину та Чернігівщину намагались проникнути російські ДРГ − Наєв
-Українські воїни. Фото з Telegram Наєва

Російські диверсійно-розвідувальні групи намагалися проникнути до України у Сумській та Чернігівській області, але їх зупинили.

Джерело: командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв у Telegram

Пряма мова Наєва: "Російська федерація не полишає спроб знайти слабкі місця у нашій обороні безпосередньо на Чернігівському та Сумському напрямках. У прикордонні фіксується проникнення диверсійно-розвідувальних груп, але всі спроби були невдалими".

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Деталі: За його словами, наразі захисники вживають всіх необхідних заходів для посилення оборонних спроможностей − зокрема, збільшують кількість невибухових інженерних загороджень, а також встановлюють додаткові камери спостереження.

Наєв запевняє − якщо росіяни спробують перетнути будь-яку ділянку державного кордону, то їм це не вдасться.

Він також підкреслив, що у випадку зростання рівня загрози передбачене підсилення війська, щоб не дати ворогу вдертися до України.

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Теми: Чернігівська областьСумська областьвійна
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