На Сумщину та Чернігівщину намагались проникнути російські ДРГ − Наєв

Російські диверсійно-розвідувальні групи намагалися проникнути до України у Сумській та Чернігівській області, але їх зупинили.

Джерело: командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв у Telegram

Пряма мова Наєва: "Російська федерація не полишає спроб знайти слабкі місця у нашій обороні безпосередньо на Чернігівському та Сумському напрямках. У прикордонні фіксується проникнення диверсійно-розвідувальних груп, але всі спроби були невдалими".

Деталі: За його словами, наразі захисники вживають всіх необхідних заходів для посилення оборонних спроможностей − зокрема, збільшують кількість невибухових інженерних загороджень, а також встановлюють додаткові камери спостереження.



Наєв запевняє − якщо росіяни спробують перетнути будь-яку ділянку державного кордону, то їм це не вдасться.

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Він також підкреслив, що у випадку зростання рівня загрози передбачене підсилення війська, щоб не дати ворогу вдертися до України.