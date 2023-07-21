Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

На Сумщину и Черниговщину пытались проникнуть российские ДРГ − Наев

Ирина БалачукПятница, 21 июля 2023, 10:15
На Сумщину и Черниговщину пытались проникнуть российские ДРГ − Наев
Украинские воины. Фото из Telegram Наева

Российские диверсионно-разведывательные группы пытались проникнуть в Украину в Сумской и Черниговской области, но их остановили.

Источник: командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев в Telegram

Прямая речь Наева: "Российская федерация не оставляет попыток найти слабые места в нашей обороне непосредственно на Черниговском и Сумском направлениях. В приграничье фиксируется проникновение диверсионно-разведывательных групп, но все попытки были неудачными".

Реклама:

Детали: По его словам, сейчас защитники принимают все необходимые меры для усиления оборонительных возможностей − в частности, увеличивают количество невзрывных инженерных заграждений, а также устанавливают дополнительные камеры наблюдения.

Наев уверяет − если враг попытается пересечь любой участок государственной границы, то ему это не удастся.  

ВИДЕО ДНЯ

Он также подчеркнул, что в случае роста уровня угрозы предусмотрено усиление войска, чтобы не дать россиянам вторгнуться в Украину.

Темы: Черниговская областьСумская областьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Черниговская область
На Черниговщине задержали руководительницу ЦПАУ: за $2,5 тысячи штамповала справки для уклонистов
На Черниговщине на мине подорвался автомобиль патрульного: он и женщина погибли, 2 детей в больнице
Польские следователи посетили Украину для сбора доказательств военных преступлений РФ с 3D-сканерами
Последние новости
04:00
ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
Все новости...
Реклама: