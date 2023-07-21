Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На Сумщину и Черниговщину пытались проникнуть российские ДРГ − Наев

Ирина БалачукПятница, 21 июля 2023, 10:15
На Сумщину и Черниговщину пытались проникнуть российские ДРГ − Наев
Украинские воины. Фото из Telegram Наева

Российские диверсионно-разведывательные группы пытались проникнуть в Украину в Сумской и Черниговской области, но их остановили.

Источник: командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев в Telegram

Прямая речь Наева: "Российская федерация не оставляет попыток найти слабые места в нашей обороне непосредственно на Черниговском и Сумском направлениях. В приграничье фиксируется проникновение диверсионно-разведывательных групп, но все попытки были неудачными".

Детали: По его словам, сейчас защитники принимают все необходимые меры для усиления оборонительных возможностей − в частности, увеличивают количество невзрывных инженерных заграждений, а также устанавливают дополнительные камеры наблюдения.

Реклама:

Наев уверяет − если враг попытается пересечь любой участок государственной границы, то ему это не удастся.  

Он также подчеркнул, что в случае роста уровня угрозы предусмотрено усиление войска, чтобы не дать россиянам вторгнуться в Украину.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Черниговская областьСумская областьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоЕще одного "слугу" нашли за границей: на острове в Средиземном море

фото, видеоОккупанты попали в многоэтажку и здание СБУ в Днепре

обновленоНАПК считает, что Тимошенко злоупотреблял полномочиями. Тот грозит судом

документХарлан получила автоматическую квалификацию на Олимпиаду

Минкульт временно возглавит Ростислав Карандеев: что о нем известно

Президент ветировал закон о выделении полумиллиарда на строительство музея Голодомора

Все новости...
Черниговская область
Россияне ударили "Шахедами" по жилым домам на Черниговщине
Враг в июне втрое усилил обстрелы северных границ Украины
Автомобиль попал под поезд на Черниговщине: погибли муж и жена с двумя детьми
Последние новости
04:08
Российские ракеты угрожают Запорожской и Днепропетровской областям – Воздушные силы
03:47
Оккупанты планируют теракты против собственного населения в Брянской области – ЦНС
03:10
ВСУ скоро будут в Крыму – Буданов
02:27
Обстрелы Сумщины: за сутки – 85 "прилетов"
01:59
видеоПутин заявил, что РФ вывела армию из-под Киева, потому что ее "просили"
01:10
обновлено от 23:47Оккупанты перекрывали движение авто по Крымскому мосту
00:55
Потери врага на Таврическом направлении за сутки составили более 2 рот – Тарнавский
00:25
"Нейтральный статус Украины" имеет принципиальное значение для РФ – Путин
23:59
КолонкаISW: Длительная инициатива Украины на поле боя – это возможность использовать слабость Кремля.
23:54
фотоМэр норвежского города проехался в Украину на велосипеде и собрал 540 тысяч гривен для ВСУ
Все новости...
Реклама: