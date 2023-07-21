На Сумщину и Черниговщину пытались проникнуть российские ДРГ − Наев

Российские диверсионно-разведывательные группы пытались проникнуть в Украину в Сумской и Черниговской области, но их остановили.

Источник: командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев в Telegram

Прямая речь Наева: "Российская федерация не оставляет попыток найти слабые места в нашей обороне непосредственно на Черниговском и Сумском направлениях. В приграничье фиксируется проникновение диверсионно-разведывательных групп, но все попытки были неудачными".

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Детали: По его словам, сейчас защитники принимают все необходимые меры для усиления оборонительных возможностей − в частности, увеличивают количество невзрывных инженерных заграждений, а также устанавливают дополнительные камеры наблюдения.

Наев уверяет − если враг попытается пересечь любой участок государственной границы, то ему это не удастся.

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Он также подчеркнул, что в случае роста уровня угрозы предусмотрено усиление войска, чтобы не дать россиянам вторгнуться в Украину.