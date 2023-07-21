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Російські школярі вивчатимуть "бойове застосування дронів"

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 21 липня 2023, 10:35
Російські школярі вивчатимуть бойове застосування дронів
Іранський безпілотник, ілюстративне фото AFP

У школах Росії з 1 вересня вивчатимуть "основи бойового застосування безпілотників" в межах курсу початкової військової підготовки.

Джерело: РИА Новости із посиланням на заяву голови ради з розвитку цифрової економіки при Раді Федерації Росії Артема Шейкіна, Медуза

Деталі: За його словами, таку пропозицію було направлено міністру оборони Росії. Пропозицію розглянули та підтримали, у тому числі в Мінпросвіти РФ.

У відповіді Міноборони РФ ідеться, що в рамках програми передбачено "вивчення видів, призначення, тактико-технічних характеристик і загального устрою, ведення розвідки місцевості та способів протидії БПЛА ворога".

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Дослівно: "Програма схвалена Мінпросвіти Росії і планується до реалізації в освітніх організаціях і навчально-методичних центрах військово-патріотичного виховання молоді "Авангард" з вересня поточного року".

Що цьому передувало: 

  • У квітні президент РФ Володимир Путін закликав впроваджувати в школах курси з управління безпілотниками.
  • На початку червня російські ЗМІ повідомили, що російські школи почали закуповувати "навчальні безпілотники" та інше обладнання, необхідне для навчання дітей управління дронами.

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Теми: Росіяосвітадітибезпілотники
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