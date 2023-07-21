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Российские школьники будут изучать "боевое применение дронов"

Татьяна ЛозовенкоПятница, 21 июля 2023, 10:35
Российские школьники будут изучать боевое применение дронов
Иранский беспилотник, иллюстративное фото AFP

В школах России с 1 сентября будут изучать "основы боевого применения беспилотников" в рамках курса начальной военной подготовки.

Источник: РИА Новости со ссылкой на заявление председателя совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации России Артема Шейкина, Медуза

Детали: По его словам, такое предложение было направлено министру обороны России. Предложение рассмотрели и поддержали, в том числе в Минобразования РФ.

В ответе Минобороны РФ говорится, что в рамках программы предусмотрено "изучение видов, назначения, тактико-технических характеристик и общего устройства, ведения разведки местности и способов противодействия БПЛА врага".

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Дословно: "Программа одобрена Минобразования России и планируется к реализации в образовательных организациях и учебно-методических центрах военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард" с сентября текущего года".

Что этому предшествовало: 

  • В апреле президент РФ Владимир Путин призвал внедрять в школах курсы по управлению беспилотниками.
  • В начале июня российские СМИ сообщили, что российские школы начали закупать "учебные беспилотники" и другое оборудование, необходимое для обучения детей управлению дронами.

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Темы: Росcияобразованиедетибеспилотники
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