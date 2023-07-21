Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Российские школьники будут изучать "боевое применение дронов"

Татьяна ЛозовенкоПятница, 21 июля 2023, 10:35
Российские школьники будут изучать боевое применение дронов
Иранский беспилотник, иллюстративное фото AFP

В школах России с 1 сентября будут изучать "основы боевого применения беспилотников" в рамках курса начальной военной подготовки.

Источник: РИА Новости со ссылкой на заявление председателя совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации России Артема Шейкина, Медуза

Детали: По его словам, такое предложение было направлено министру обороны России. Предложение рассмотрели и поддержали, в том числе в Минобразования РФ.

Реклама:

В ответе Минобороны РФ говорится, что в рамках программы предусмотрено "изучение видов, назначения, тактико-технических характеристик и общего устройства, ведения разведки местности и способов противодействия БПЛА врага".

Дословно: "Программа одобрена Минобразования России и планируется к реализации в образовательных организациях и учебно-методических центрах военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард" с сентября текущего года".

Что этому предшествовало: 

ВИДЕО ДНЯ
  • В апреле президент РФ Владимир Путин призвал внедрять в школах курсы по управлению беспилотниками.
  • В начале июня российские СМИ сообщили, что российские школы начали закупать "учебные беспилотники" и другое оборудование, необходимое для обучения детей управлению дронами.

Темы: Росcияобразованиедетибеспилотники
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Росcия
Кремль вывезет "вагнеровцев" из Беларуси в страны Африки - Сопротыв
В РФ без почестей похоронили террориста и вагнеровца Уткина
Кулеба призвал рассказать Африке об опасности российского колониализма
Последние новости
04:00
ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
Все новости...
Реклама: