Польща перекидає війська ближче до Білорусі через вагнерівців

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак доручив перемістити польські війська із заходу на схід країни через можливі загрози, пов'язані з "навчаннями" групи "Вагнер" у Білорусі.

Джерело: секретар Комітету з безпеки Польщі Збігнєв Гоффман агентству PAP, цитує "Європейська правда"

Пряма мова Гоффмана: "Навчання або спільні навчання білоруської армії та групи Вагнера, безсумнівно, є провокацією".

Деталі: У четвер Міністерство оборони Білорусі оголосило про спільні навчання своїх спецпризначенців і найманців групи "Вагнер" на полігоні поруч із Польщею.

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Гоффман повідомив, що в середу відбулося засідання Комітету з безпеки Польщі, який, серед іншого, аналізував можливі загрози, наприклад, дислокацію підрозділів групи "Вагнер".

Пряма мова: "Тому міністр національної оборони, голова комітету Маріуш Блащак вирішив перемістити наші військові формування із заходу на схід Польщі. Завдання цих підрозділів – тренування, а також стримування потенційного агресора".

Цьому передувало: У Міністерстві оборони Польщі після звісток про навчання "вагнерівців" на прикордонному полігоні в Білорусі і зазначили, що стежать за ситуацією і кордони Польщі у безпеці.