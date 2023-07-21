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Польща перекидає війська ближче до Білорусі через вагнерівців

"Європейська правда", Олена РощінаП'ятниця, 21 липня 2023, 11:15
Польща перекидає війська ближче до Білорусі через вагнерівців
Польське військо, фото PAP

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак доручив перемістити польські війська із заходу на схід країни через можливі загрози, пов'язані з "навчаннями" групи "Вагнер" у Білорусі.

Джерело: секретар Комітету з безпеки Польщі Збігнєв Гоффман агентству PAP, цитує "Європейська правда"

Пряма мова Гоффмана: "Навчання або спільні навчання білоруської армії та групи Вагнера, безсумнівно, є провокацією". 

Деталі: У четвер Міністерство оборони Білорусі оголосило про спільні навчання своїх спецпризначенців і найманців групи "Вагнер" на полігоні поруч із Польщею.

Гоффман повідомив, що в середу відбулося засідання Комітету з безпеки Польщі, який, серед іншого, аналізував можливі загрози, наприклад, дислокацію підрозділів групи "Вагнер". 

Пряма мова: "Тому міністр національної оборони, голова комітету Маріуш Блащак вирішив перемістити наші військові формування із заходу на схід Польщі. Завдання цих підрозділів – тренування, а також стримування потенційного агресора".

Цьому передувало: У Міністерстві оборони Польщі після звісток про навчання "вагнерівців" на прикордонному полігоні в Білорусі і зазначили, що стежать за ситуацією і кордони Польщі у безпеці

Теми: ПольщаБілорусьВагнер
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