Польша перебрасывает войска ближе к Беларуси из-за вагнеровцев

Министр обороны Польши Мариуш Блащак поручил переместить польские войска с запада на восток страны из-за возможных угроз, связанных с "учениями" группы "Вагнер" в Беларуси.

Источник: секретарь Комитета по безопасности Польши Збигнев Гоффман агентству PAP, цитирует "Европейская правда"

Прямая речь Гоффмана: "Учения или совместные учения белорусской армии и группы Вагнера, несомненно, являются провокацией".

Детали: В четверг Министерство обороны Беларуси объявило о совместных учениях своих спецназовцев и наемников группы "Вагнер" на полигоне рядом с Польшей.

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Гоффман сообщил, что в среду состоялось заседание Комитета по безопасности Польши, который, среди прочего, анализировал возможные угрозы, например, дислокацию подразделений группы "Вагнер".

Прямая речь: "Поэтому министр национальной обороны, глава комитета Мариуш Блащак решил переместить наши военные формирования с запада на восток Польши. Задача этих подразделений – тренировка, а также сдерживание потенциального агрессора".

Этому предшествовало: В Министерстве обороны Польши после известий об учениях "вагнеровцев" на пограничном полигоне в Беларуси отметили, что следят за ситуацией и границы Польши в безопасности.