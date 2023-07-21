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РФ вдень атакувала 7 ракетами об’єкт інфраструктури Одещини

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 21 липня 2023, 13:05
РФ вдень атакувала 7 ракетами об’єкт інфраструктури Одещини
ФОТО ІЛЮСТРАТИВНЕ З FACEBOOK КОМАНДУВАННЯ ПОВІТРЯНИХ СИЛ ЗСУ

Російські військові вдень випустили щонайменше сім ракет по об’єкту інфраструктури Одеської області, об'єкт уражено.

Джерело: керівниця об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк на брифінгу в медіацентрі "Україна-Укрінформ", очільник Одеської ОВА Олег Кіпер в Telegram, речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону новин 

Пряма мова Гуменюк: "Сім ракет було випущено різного класу по об’єкту інфраструктури в Білгород-Дністровському районі, об’єкт уражено, масштаби руйнування ми уточнимо. Поки що інформації про постраждалих немає".

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Деталі: За її словами, атака відбулася близько години тому.

Очільник ОВА Олег Кіпер повідомив, що ціллю був важливий обʼєкт інфраструктури. Є пошкодження.

Доповнено: Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що з 10-ї ранку ворог випустив по Одещині до 4 ракет "Онікс".

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Пряма мова Ігната: "Стосовно "Оніксів" – уже бачимо третю атаку "Оніксів". Таким чином, противник завдав вже щонайменше, от з 10 години, за попередньою інформацією, до 4 ракет П-800 "Онікс" було застосовано по Одещині десь південніше обласного центру. Зараз є така оперативна інформація".

Теми: Одеська областьракетний удар
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