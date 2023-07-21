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РФ днем атаковала 7 ракетами объект инфраструктуры Одесчины

Татьяна ЛозовенкоПятница, 21 июля 2023, 13:05
РФ днем атаковала 7 ракетами объект инфраструктуры Одесчины
ФОТО ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ИЗ FACEBOOK КОМАНДОВАНИЯ ВОЗДУШНЫХ СИЛ ЗСУ

Российские военные днем выпустили по меньшей мере семь ракет по объекту инфраструктуры Одесской области, обьект поражен.

Источник: руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк на брифинге в медиацентре "Украина-Укринформ", глава Одесской ОВА Олег Кипер в Telegram

Прямая речь Гуменюк: "Семь ракет было выпущено разного класса по объекту инфраструктуры в Белгород-Днестровском районе, объект поражен, масштабы разрушения мы уточним. Пока что информации о пострадавших нет".

Детали: По ее словам, атака произошла около часа назад.

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Глава ОВА Олег Кипер сообщил, что целью был важный объект инфраструктуры. Есть повреждения.

Дополнено: Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что с 10 утра враг выпустил по Одесской области до 4 ракет "Оникс".

Прямая речь Игната: "Относительно "Ониксов" - уже видим третью атаку "Ониксов". Таким образом, противник нанес уже по меньшей мере, вот с 10 часов, по предварительной информации, до 4 ракет П-800 "Оникс" было применено по Одесской области где-то южнее областного центра. Сейчас есть такая оперативная информация".

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Темы: Одесская областьракетный удар
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